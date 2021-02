El recordatorio de Cristina Kirchner

Ante el fallecimiento de Carlos Menem, la vicepresidenta Cristina Kirchner dio a conocer un escueto mensaje en redes sociales. La vicepresidenta Cristina Kirchner recordó al ex presidente Carlos Menem a raíz de su fallecimiento con un breve mensaje en su cuenta de Twitter, en el que no hizo referencia a cuestiones políticas que la mantuvieron distanciada de él en las últimas dos décadas. “Ante el fallecimiento del ex presidente Carlos Menem quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos”, fue el escueto mensaje de la vicepresidenta en recuerdo de quien se venía desempeñando desde 2005 como senador nacional por la provincia de La Rioja.

Tanto Cristina Fernández de Kirchner como su fallecido marido, el ex presidente Néstor Kirchner, tuvieron en la década del ’90 una relación fluida con Menem, que sobre el final de su Presidencia dio paso a un distanciamiento que luego, ya en el siglo XXI, se manifestó como una ruptura lisa y llana.

Ambos compartieron boletas de candidaturas con Menem en sus postulaciones a gobernador (en el caso de Néstor Kirchner) y a diputada o senadora (en el caso de Cristina Fernández de Kirchner). Posteriormente, en 2011 fue Menem quien secundó la candidatura presidencial de Cristina Kirchner con su postulación a senador.

En las elecciones de 2003 Menem y Néstor Kirchner se enfrentaron por la candidatura presidencial, que en la primera vuelta favoreció al primero por 24% de los votos contra 22%, pero finalmente resultó electo el santacruceño porque el riojano decidió no presentarse a la segunda vuelta. Desde entonces, tanto Néstor como Cristina Kirchner se refirieron de manera crítica a Menem y a su gestión presidencial entre 1989 y 1999.