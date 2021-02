El peronismo recordó la figura del ex presidente

Tras el fallecimiento del ex presidente Carlos Menem, dirigentes políticos de distintos espacios lo recordaron en las redes sociales. El peronismo recordó este domingo la figura del ex presidente Carlos Menem, quien también condujera al Partido Justicialista en la década del ’90. Menem falleció este domingo a los 90 años y tras conocerse la noticia, Eduardo Duhalde, quien fuera su vicepresidente de 1989 a 1991, lo recordó como “un dirigente central” que “nos dejó muchas enseñanzas”.

“Hoy se fue un líder indiscutido, gran compañero y amigo. Hasta siempre Carlos Saúl Menem. Mi acompañamiento a su Zulemita Menem y toda la familia”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Una pena enorme. Lo quise mucho yo. Ya mismo estoy averiguando dónde va a ser el velorio”, expresó Duhalde en declaraciones a la prensa.

El Partido Justicialista Nacional, presidido por José Luis Gioja, emitió un comunicado en sus redes. “Expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento del ex presidente Dr. Carlos Saúl Menem, quien supo levantar su voz cuando otros callaban incluso a costa de su propia libertad en la época de plomo. Acompañamos a su familia en el dolor y les deseamos consuelo y resignación”.

Quien también tuvo palabras de respeto ante la noticia fue el ex gobernador y actual embajador en Brasilia, Daniel Scioli. “Con profunda tristeza vivo esta despedida del querido Carlos Menem. En este momento sobran las palabras, lo recordaré con gratitud y respeto. Mis condolencias a su familia, mis pensamientos y oraciones los acompañarán siempre”, expresó en sus redes.

En declaraciones televisivas, Scioli recordó cómo fue Menem el que lo impulsó para que iniciara su carrera en la política, convenciéndolo para que se presentara como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en 1997. El ex secretario general de la Presidencia durante el mandato de Carlos Menem, Alberto Kohan, definió al ex mandatario fallecido como “un hermano mayor”.

“Recibí la noticia con dolor, como toda muerte, pero recuerdo más la vida que hemos tenido juntos”, señaló en declaraciones radiales. “Se lo va a recordar como uno de los grandes presidentes que tuvo la Argentina, con sus aciertos y con sus errores”, concluyó.

El canciller Felipe Solá lo recordó en las redes sociales. “Mientras trabajé en su gobierno sentí siempre su respeto y su calidez personal”, escribió Solá, que envió sus condolencias a su familia. “Su huella está ahí y ya es historia”, completó el canciller, que fue secretario de Agricultura durante la Presidencia de Menem.

Aníbal Fernández lo calificó como “un amigo”: “Acabo de enterarme de la muerte de Carlos Menem, un amigo, con quien he tenido posiciones encontradas la mayoría de las veces, pero jamás olvidaré sus gestos con mi persona. Fuimos Senadores Nacionales juntos. Mi cariño a Zulemita, Zulema, Carlitos y demás amigos y compañeros”.

Jorge Asís, reconocido periodista, escritor y analista político, fue secretario de Cultura de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem. En su mensaje de despedida, lo describió como “el presidente más importante de la versión de la democracia iniciada en 1983” y el “último y máximo proyecto capitalista para Argentina con clara elevación estratégica”. Acompañó el tuit con el hashtag #Meneminmortal.

