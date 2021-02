El gobierno hace favoritismo con municipios oficialistas

El intendente Tata Sananez asegura que el Gobierno hace favoritismo con las municipalidades oficialistas y responsabilizó al gobierno de Corrientes de no realizar obras públicas en las localidades opositoras. El intendente de Santa Lucía, señaló que el gobierno de Gustavo Valdés tiene favoritos a la hora de llevar a cabo obras públicas. “Le deseo lo mejor al Gobierno de la provincia porque si les va bien nos va bien a los correntinos. Esto no quita que no se le paleteen cosas que no se hicieron”, señaló Sananez. “Ni el gobierno de Colombi ni Valdés articularon ni una obra de vereda en Santa Lucia, pero te puedo decir las obras que se hacen en Goya, Bella Vista, Empedrado, Capital y un montón de municipios que son afines al gobierno y están lleno de obras”, reclamó.