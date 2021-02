El coraje de unos pocos hace posible grandes cambios en la historia

Alberto Fernández en Corrientes, definió que “el coraje de unos pocos hace posible los grandes cambios en la historia”. El presidente encabezó en Yapeyú, el acto de conmemoración del 243° Aniversario del Nacimiento del General José de San Martin y luego mantenía una reunión de trabajo con los gobernadores del Norte Grande. El presidente realiza un repaso por la historia argentina luego de su visita a México. “San Martin es un ejemplo para todos los argentinos“, revalorizó.

El presidente encabezó el acto por el 243º aniversario del natalicio del General José de San Martín, en la localidad de Yapeyú y manifestó que “gracias por hacerme partícipe de este homenaje, gracias a los gobernadores del Norte Grande, al Regimiento de Granaderos, y pido perdón porque esta ceremonia se dilató porque venía de México, y no quería estar ausente, quiero dar gracias por la tolerancia”. Mencionó que “hubo un tiempo en Argentina que los que gobernaban parecía que querían borrar la historia”.

“No me imagino la angustia de los Héroes de la Patria, porque tuvieron coraje, coraje que pocos tienen, ese coraje hace posible los grandes cambios y transformaciones”, remarcó agregando que “miserables han existido siempre en la historia argentina”. Fernández destacó que “en estos tiempos difíciles que nos toca pasar, porque la vida es dinámica y nos enfrenta a hechos inesperados como una pandemia, a veces siento que el esfuerzo que pone el gobierno nacional de ir a buscar vacunas por el mundo, para dar tranquilidad en la salud, vemos que comienzan discusiones y debates que no tienen sentido”. El mandatario nacional consideró que “pienso en San Martín, Rosas, Quiroga, Belgrano, Estanislao López, cuando le dijo ‘juntos somos invencibles’, ahora estamos en un mundo muy egoísta”. El presidente destacó que “primero me dijeron que la vacuna rusa era veneno y ahora todos parecen querer envenenarse, ante eso pienso en San Martín, Belgrano y Güemes, Quiroga, Rosa, Artigas, y quiero que me inspiren”.