Días, horarios y árbitros de la 1ª fecha de la Liga Profesional

Boca recibirá a Gimnasia en la Bombonera el domingo a las 19:15. Vuelve el fútbol argentino. Después de la final de la Copa Diego Armando Maradona, en la que Boca le ganó el título a Banfield en San Juan el domingo 17 de enero, este fin de semana se retomará la actividad oficial con el inicio de la Copa de la Liga Profesional. Entre viernes y lunes se jugarán los 12 primeros partidos de la jornada inicial, con la excepción del compromiso entre Platense y Sarmiento, ya que los recién ascendidos tienen su juego postergado. A través de su sitio web oficial, la Liga de Fútbol Profesional confirmó los árbitros primera fecha del campeonato, que tendrá la participación de 26 equipos divididos en dos zonas de 13, y un cotejo interzonal por jornada, a modo de clásico. Al terminar las 12 fechas de la primera fase, los cuatro mejores de cada zona se clasificarán a la instancia decisiva, que tendrá cuartos de final (16 de mayo), semifinal (23 de mayo) y final (30 de mayo).

River visitará a Estudiantes el domingo a las 21:30

Los jueces Pablo Echavarría y Facundo Tello fueron designados este lunes para dirigir a Boca y River en sus estrenos ante los platenses Gimnasia y Estudiantes, respectivamente. El Xeneize, ganador de la Copa Diego Maradona, recibirá al Lobo en la Bombonera desde las 19:20 del domingo, mientras que el Millonario visitará al Pincha en UNO a partir de las 21:30.

El partido inaugural será Banfield frente a Racing el viernes a las 19:15 con arbitraje de Nicolás Lamolina. Cronograma completo de la primera fecha, con días, horarios y árbitros designados.

Días, horarios y árbitros de la primera fecha

Viernes 12

19:15 Banfield vs. Racing. Árbitro: Nicolás Lamolina

21:30 Central Córdoba vs. Colón. Árbitro: Mauro Vigliano

21:30 Unión vs. Atlético Tucumán. Árbitro: Darío Herrera

Sábado 13

17:10 Aldosivi vs. Godoy Cruz. Árbitro: Ariel Penel

17:10 Talleres vs. Patronato. Árbitro: Néstor Pitana

19:20 Vélez vs. Newell’s. Árbitro: Patricio Loustau

21:30 San Lorenzo vs. Arsenal. Árbitro: Fernando Espinoza

Domingo 14

17:10 Defensa y Justicia vs. Huracán. Árbitro: Fernando Echenique

19:20 Boca vs. Gimnasia. Árbitro: Pablo Echavarría

21:30 Estudiantes vs. River. Árbitro: Facundo Tello

Lunes 15

19:15 Rosario Central vs. Argentinos. Árbitro: Andrés Merlos

21:30 Independiente vs. Lanús. Árbitro: Fernando Rapallini

Postergado

Platense vs. Sarmiento