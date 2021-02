Diario Época de paro: no cobraron los sueldos de enero y no se trabaja

Transcurridos los diez primeros días de febrero, con sus consiguientes días hábiles para cumplir con las obligaciones salariales, la Editora Correntina de Humberto Romero, incurre en una nueva mora salarial, y no le pagó los sueldos al personal tanto de redacción como de talleres, por lo que los trabajadores del diario “Época” están en retención de servicios ajustados a derecho.

El varias veces decano de los diarios de la ciudad, solo superado en veteranía por su colega EL LITORAL (otra empresa que no pierde la maña), es muy probable que mañana (jueves), no salga a la calle con su tirada diaria.

Según fuentes confiables a las que tuvo acceso Diario 1588, lo más recriminable aún es que, en tiempos de pandemia por el coronavirus, tampoco la editora propiedad del ex ministro de Defensa, Humberto Romero, hizo frente a los aportes previsionales (jubilación, obra social, etc.) por lo cual toda la plantilla del “época” está sin ningún tipo de cobertura médica o asistencial.

“Personal de Diario Época en Retención de Servicio por falta de pago de salarios… una vez más retrasos. No pagan aportes sociales, ni Obra Social”. Fue lo que, además, se leyó en redes sociales.