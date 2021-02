Detenidos en las comisarías pueden utilizar celulares

Se trata de una resolución del Gobierno Provincial. El Comité Contra la Tortura destacó la medida. Se habilitó que los detenidos en comisarías puedan utilizar teléfonos celulares. Se trata de una resolución del Ministerio de Seguridad. “Necesitamos utilizar razonablemente las herramientas que nos permitan respetar los derechos de las personas detenidas o privadas de su libertad”, afirmó el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni.

Según se informó desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el permiso se concretó a través de la Resolución N°143/21. Se reconocen las recomendaciones de la entidad para la toma de esta decisión. “Esto tiene que ver con la desaparición de los teléfonos fijos, no hay otra forma de mantener una comunicación, a la que tiene derecho cualquier persona”, aclaró Desimoni. Desde ahora las personas que están privadas de su libertad en comisarías y alcaidías en unidades regionales dependientes de la Policía de Corrientes podrán utilizar celulares para comunicarse. No obstante, éstos no deberán tener cámaras. “De ninguna manera favorecerá actividades delictivas”, aseguró el funcionario agregando que hay procedimientos y controles muy estrictos. El Comité dio a conocer que “considera que la disposición representa un avance para los derechos de las personas privadas de la libertad y aboga por su cumplimiento”.