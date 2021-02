Despistó y chocó un auto estacionado en Costanera

Otro siniestro vial ocurrió en la avenida costanera de Corrientes, donde el conductor de una camioneta despistó y chocó un automóvil estacionado. El conductor de la camioneta despistó, salió del carril correspondiente a la avenida y chocó un auto estacionado. No se lamentaron heridos porque en este último vehículo no había nadie. El conductor del auto que no se encontraba circulando habría dejado allí su transporte para realizar actividad física en la Costanera. Los agentes de la Dirección de Tránsito se acercaron al lugar y dispusieron un corte momentáneo del tránsito. No se descarta que el conductor que manejaba la camioneta, no haya superado la prueba de control de alcoholemia. La camioneta fue identificada como un modelo Peugeot 308 mientras que el auto chocado se trataba de un Ford.