Despiden los restos de Carlos Menem en el Senado

Se lleva a cabo desde las 20:00 en el Salón Azul. La entrada al público está habilitada por la explanada del Palacio Legislativo. Los restos del ex presidente Carlos Menem, quien falleció a los 90 años, son velados en el Salón Azul del Senado de la Nación desde las 20.00 de este domingo. En primer lugar, el féretro fue recibido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, acompañada de la hija del ex presidente, Zulemita Menem. Entre aplausos y vítores de personas que acudieron a ofrecerle el último adiós, el féretro con los restos del ex presidente Carlos Menem fue ingresado esta noche al Congreso de la Nación donde se lleva a cabo su velatorio. Una guardia de granaderos transportó cerca de las 20:00 el féretro al Salón Azul del Senado de la Nación, donde es velado por familiares y amigos.

El ex presidente Carlos Sául Menem falleció a los 90 años este domingo, y tras pasar algunos días internado en el sanatorio Los Arcos, donde había sido ingresado por una infección urinaria. El ex mandatario había pasado 15 días internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento, por una neumonía bilateral.

Menem ingresó al sanatorio el 15 de diciembre y nunca logró salir, ya que su estado de salud no se lo permitió. Los últimos meses también había ingresado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) por una neumonía severa y debilidad muscular. En ese momento, se le realizó un test de COVID-19, con resultado negativo. Su hija, Zulemita Memen, fue de las personas que más cerca del ex presidente estuvieron durante sus últimos días.

Además de Presidente de la Nación entre 1989 y 1999, fue gobernador de La Rioja, su provincia natal, y senador nacional desde 2005 hasta la actualidad. Carlos Saúl Menem nació el 2 de julio de 1930 aunque por coquetería, solía sostener que era de 1935. Su infancia la pasó en Anillaco, en el departamento riojano de Castro Barros. Sus padres, llegados a la Argentina en los años veinte, eran Saúl Menem y Mohibe Akil. Como la mayoría de los jóvenes de la época, sus estudios primarios y secundarios los hizo en la escuela pública de La Rioja. Desde muy joven demostró una especial particularidad: mezclarse con la gente, aprender a escucharla y liderar de esa manera.

El 2 de julio el exmandatario cumplió 90 años y su hija Zulemita le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter. “Comienzo este día parafraseándote ‘estamos mal, pero vamos bien’. Hoy es tu cumple, pero Dios me dio el regalo a mí de tenerte en este día te amo con mi alma. Fuerza pá”, escribió la empresaria y con esto hizo alusión al delicado momento de salud de Menem.

El ex mandatario estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. En esos años, Menem conoció al presidente Juan Domingo Perón mientras comenzaba su militancia en el movimiento peronista. Se recibió de abogado un par de meses antes que la “Revolución Libertadora” derroque al entonces presidente. Durante esos años, el dirigente fue detenido acusado de ser parte de una “conspiración” para derrocar a la dictadura que estaba en pie. Sin embargo, tras su liberación fundó la Juventud Peronista de La Rioja en la clandestinidad.