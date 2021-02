De Interés: pagan plus de $2.500 a municipales de Capital

Se abonará desde este miércoles 10 de febrero. Lo anunció el intendente Tassano en redes sociales, este miércoles se realizará el pago del plus de $2.500 para los agentes bancarizados y no bancarizados. Los trabajadores Neike cobrarán según el número de terminación del DNI, desde este miércoles y hasta el jueves 18, en la Caja Municipal de Préstamos. La municipalidad efectivizará desde este miércoles el plus de 2.500 pesos para todo el personal (trabajadores Neike, contratados y planta permanente).

La modalidad a implementar será la siguiente: los trabajadores bancarizados contarán con el dinero depositado en sus respectivas cuentas, como es habitual. Los agentes no bancarizados y el personal Neike deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:30. Los no bancarizados también cobrarán el miércoles 10, mientras que los agentes Neike lo harán según el número de terminación del Documento Nacional de Identidad: el 10 se pagará a quienes tengan DNI que terminen en 0 y 1; el jueves 11, a los que tengan documentos finalizados en 2 y 3; el viernes 12, a quienes posean DNI terminados en 4 y 5; el miércoles 17, a los que agentes con DNI que terminen en 6 y 7; mientras que el último día será el jueves 18, con quienes tengan DNI que terminen en 8 y 9.

El intendente recordó a todos los que acudan a la CMP -no bancarizados y personal Neike- que deben continuar cumpliendo con el distanciamiento social y las normas sanitarias correspondientes, a fines de evitar aglomeraciones de personas, debido al covid-19.

• Jueves 18: 8 y 9 — Eduardo Tassano (@tassanoeduardo) February 9, 2021