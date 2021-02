Cuatreros detenidos cuando vendían animales robados

La investigación surgió en un establecimiento ganadero ubicado en la 1ª Sección Loma Este de Bella Vista, donde en un campo arrendado se descubrió la existencia de nueve animales vacunos con las orejas cortadas. Más allá del maltrato que parecerá horrendo, es justamente en las orejas donde el propietario les estampa una señal para identificarlos de su propiedad. La ausencia de esas señales claramente demostraba que querían ocultar algo.

El dueño del campo no dudo en apuntar el nombre de la persona que le vendió las vacas, señalando a Maxi S. que se dedica a estos tratos en la zona; pero nunca le entregó los papeles del ganado, por lo que la investigación apuntó hacía él. Solo se entregó el tal Maxi cuando fue a una dependencia de la policía rural de Bella Vista para intentar visar una guía que de solo observarla a primera vista no le leía AFIP y se exponía como “trucha”, en la marca de agua. Maxi S. no pudo justificar de donde obtuvo los animales y se le complicó más cuando entre los nueve vacunos que vendió había una vaca robada a otro establecimiento, a la que sí se pudo rastrear. Maxi y una persona más fueron, detenidos y se les inició una causa por abigeato. El juez ordenó que continuaran detenidos, y las vaquitas fueron secuestradas para ser devueltas a sus dueños.

Policías Trabajando

Diario 1588