Corrientes: aseguran que habrá recomposición salarial

El gobernador ratificó que habrá recomposición salarial: “siempre subimos los sueldos y este año no será diferente”. En diálogo con la prensa, Valdés ratificó la política salarial de 2021. Anticipó una reunión específica con los gremios docentes para analizar “básicamente la política salarial a implementar. Estamos conversando. No hay una agenda preacordada. En su momento se dará a conocer cuando esté el plan educativo en general”. Admitió que “la inflación está golpeando bastante. Siempre va a faltar, pero vamos a hacer un esfuerzo. Miramos los números de la recaudación para encarar ese proceso”.

“Siempre subimos los salarios y defendemos el poder adquisitivo de la gente y este año no será diferente. Puede haber definiciones en marzo. Cuando las tengamos las daremos a conocer”, subrayó.

VACUNAS

Se refirió a la cuestión de las vacunas anti C19: “las que llegaron a Corrientes el número no es suficiente y estamos a la espera de tener buena noticias”. Sobre el transporte de estas dosis dijo que “ese es todo un dilema. Tenemos disparidad de distancias y características. No tenemos precisiones. Estamos esperando. Esperamos que llegue pronto la vacuna, sea cual sea”.

Aseguró que “seguiremos el calendario que sigue Nación. No tendremos muchas diferencias. El plan de vacunación deberá tener un lineamiento general”.

“Espero que no pase más de una semana en tener precisiones. Que lleguen lo antes posible. Esperemos que llegue la vacuna, sea cual sea. En mayor o menor medida todas tienen efectividad”, analizó.

PARQUES INDUSTRIALES

Como eje de gestión, Valdés se refirió a la instalación de parques industriales en el interior: “los intendentes proyectan su parque industrial. Hay que tratar de sacar los emprendimientos de los centros de las localidades a zonas adecuadas. Lo importante es pensar en la producción y el desarrollo. Eso genera trabajo”.

CUMBRE DE GOBERNADORES

“Lo que hablamos con los gobernadores del Norte Grande es igualar el precio del combustible. Tenemos el valor mucho más caro. Ese es un tema que se tratará. Lo otro es que para que se reduzcan las cargas patronales para la generación de empleos”, anticipó. “Hay que hacer llegar al norte los mismos beneficios del centro rico de la Argentina”, dijo.

Respecto al encuentro del 25 de febrero en Yapeyú, agregó que “lo primero es el acto por San Martín. Será simbólico con todas las condiciones de seguridad, pero la presencia del presidente y de 10 gobernadores genera expectativa. Esperaremos armar todo para que tengamos un encuentro tranquilo”.