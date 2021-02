Coronavirus: preocupa en Corrientes la segunda ola de contagio

Desde el gobierno correntino afirman que la situación ahora está controlada. Pero hay preocupación por “dos cuellos de botella”, uno es el inicio de clases y el otro la llegada de la segunda ola del coronavirus. Fuentes gubernamentales revelaron este martes que “la segunda ola podría ser mucho más compleja: no hay razón para que no ocurra”. En ese marco estimaron que podría ser en abril o mayo. “Estamos muy lejos que la vacuna tenga su efecto en el 2021 en la Argentina”, alegaron, y destacaron que “hoy Corrientes no tiene chances de comprar vacunas”.

No tendremos inmunidad este año por vacunas

Detallaron que el “testeo es clave para frenar la pandemia. Es un esfuerzo realizado, pero hay un límite económico”. Destacaron que se trabaja en la concientización en la sociedad. Haciendo hincapié en la conducta social “se va a accionar con relación a los números”.

“Lo único que nos queda es insistir en la responsabilidad social que hoy pasa por la distancia y evitar aglomeraciones. La gente se reúne, organiza reuniones sociales. Debemos movernos en burbujas”, comentaron. “Cuánto mayor comportamiento social más tarde se activará la válvula de cierre”, puntualizaron.

Desde el Gobierno ratificaron que se ampliará el Hospital de Campaña con más bocas de oxígeno y se ampliará la zona de clínica general.