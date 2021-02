Continúa la vacunación para mayores de 65 años en Corrientes

Las 1.500 vacunas anunciadas por el Gobierno provincial comenzaron a administrarse para inmunizar a esta franja etaria de la población. El operativo, se lleva adelante en los puntos sanitarios emplazados, y se extenderá hasta este miércoles, en los turnos de 8:00 a 12:00 y de 18:00 a 22:00. “Iniciamos el proceso de vacunación en los tres puntos de la ciudad”, indicó la directora de Inmunizaciones de la Provincia, Marina Cantero. Sostuvo que “se verifica en el sistema que la persona que se presenta tenga turno”. Los inscriptos que todavía no hayan recibido su turno, permanecen en una lista de espera para la continuidad de la Campaña de Vacunación a medida que se vaya habilitando la disponibilidad de más dosis.

Los inoculados serán un 21,1% de 65 a 69 años; 32,5% de 70 a 74 años; 23% de 75 a 79 años; 13,9% de 80 a 84 años; 7,3% de 85 a 89 años; 2% de 90 a 94 años y un 0,2% serán mayores de 95 años.

Mayores de 65 años en Corrientes: Qué va a pasar con los inscriptos que no tienen turno

El Subsecretario de Sistemas de la Información de Corrientes, Federico Chani Ojeda, brindó detalles sobre el plan de vacunación a mayores de 65 años. El Gobierno provincial inició este lunes la Campaña de Vacunación Covid-19 para mayores de 65 años. Son 1.500 personas que accedieron a un turno mediante la inscripción online en el sitio oficial. La inoculación se desarrolla en tres días y en tres puntos de la ciudad de Corrientes. El Subsecretario de Sistemas afirmó que “hay 23.000 inscriptos para 1500 vacunas”. Sostuvo que los “los turnos fueron dados teniendo en cuenta la edad”. Federico Ojeda aclaró qué pasará con los inscriptos que no tienen turno para la primera tanda de 1.500 vacunas, precisó que “tienen dos formas para estar al tanto de la situación”.

Todas aquellas que se inscribieron no tendrán que volver a hacerlo. “Una pasiva, que es esperar el mensaje con el día del turno, será enviado desde el Gobierno de Corrientes con un link”, aclaró y dijo que “en forma activa, pueden ingresar a la plataforma y corroborar si tienen turno con su Documento Nacional de Identidad (DNI)”.

“Una vez que podamos avanzar vamos a habilitar los turnos para los demás inscriptos. Recordemos que esta vacuna necesita dos dosis complementarias”, manifestó. Puntualizó que “ni bien se vacunan ya va a tener cargada su certificación digital”.

“Cada centro de vacunación tiene aproximadamente 500 turnos, fue muy equitativa la distribución en ese sentido”, dijo Ojeda con relación a la inoculación de 1.500 personas mayores de 65 años que comienza este lunes en Capital. Consultado sobre la inscripción el fin de semana, afirmó que hubo “picos de ingresos entre 80 y 50 mil personas, pero los servidores funcionaron sin sobresaltos”.