Confirman un caso de coronavirus en la Escuela Normal

Una docente que desarrolla tareas en el nivel primario, dio positivo y preventivamente se aisló al grupo con quienes había trabajado en una burbuja. Lo confirmó, la rectora del establecimiento Patricia Silva Génes. E informó que este viernes las actividades se desarrollarán con normalidad. El miércoles 17 comenzaron las actividades en las escuelas de la provincia de Corrientes y la centenaria Escuela Normal Doctor Juan Pujol no fue la excepción. En ese contexto, y debido a la situación, en la institución los docentes trabajaron bajo protocolo.

Esto significa que se reunieron en grupos reducidos o burbujas de trabajo y, dentro de cada uno, se trabajó con protocolos de distanciamiento, higiene y barbijos. Dentro de uno de los grupos de trabajo una de las docentes dio positivo para Covid 19 luego que asistiera al establecimiento.

Al informar la profesora a sus directivos, se procedió a actuar con el protocolo establecido. Los docentes que compartieron el trabajo con la colega fueron aislados preventivamente y serán hisopados el 23 de febrero aquellos que no presenten síntomas. Aunque si alguno de los docentes presenta síntomas será hisopado ese mismo día y no en la fecha establecida. Lo informó la rectora del establecimiento Patricia Silva Génes asegurando que “trabajaron por protocolos por pequeños grupos y, ese grupo de maestros, estaba al aire libre”. Por este motivo se decidió el aislamiento de los diez colegas que participaron del grupo.

La decisión de trabajar en pequeños grupos con las tareas pertinentes al retorno de las clases es lo que permite que éste viernes se desarrollen actividades de manera normal en el centenario establecimiento educativo correntino.

Génes remarcó que este viernes las actividades presenciales se desarrollarán en el colegio tal como estaba previsto. “Llamamos a la reflexión y la responsabilidad ante la presencia de síntomas. Si es así, pedimos que se aíslen, que no asistan a la institución y que den aviso”, sostuvo. Los docentes vienen trabajando en la parte organizativa y en darle forma a garantizar la continuidad de los proyectos de aprendizajes no alcanzados en el contexto de la pandemia y del particular año vivido en el 2020.

DESMIENTEN AISLAMIENTOS

El secretario de Gestión Educativa, Julio Navías, confirmó que la Escuela Normal es el único establecimiento que cuenta con un caso positivo y con docentes que fueron aislados preventivamente en el marco del retorno seguro a las clases. Desmintió que haya un caso actual en el colegio Figueredo, versión que circulaba por redes sociales. Aseguró que hay una docente de la entidad con Covid 19 pero que está aislada hace 10 días, por lo que no asistió al colegio esta semana.