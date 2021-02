Conceden recurso de apelación contra la Ley del Aborto

Sucede en Corrientes. Este miércoles dieron lugar al recurso de apelación interpuesto elevando la demanda a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral. El médico bellavistense y referente del Partido Ciudadanos a Gobernar, Eduardo Paco Achitte, presentó una acción judicial en el fuero provincial en contra de la Ley del Aborto y pidió que se declare la inconstitucionalidad de la norma. El Juzgado de Ejecución Tributaria, dependencia sobre la cual recayó el planteo de la inconstitucionalidad de la Ley 27.610 presentada por el Partido Ciudadanos a Gobernar, resolvió rechazar in límite la acción por inadmisible. Este miércoles dieron lugar al recurso de apelación interpuesto, elevando la demanda a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral.

RECHAZO DE LA JUSTICIA

El planteo presentado por el Partido Ciudadanos tenía por objeto la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en el entendimiento que esa inconstitucionalidad se daba en el origen mismo de la ley ya que ella “fue producto de una sesión extraordinaria, (…) dictada en medio de la crisis sanitaria por pandemia COVID y la crisis económica en la que se halla sumergido el país (…)”.

Señalan que se cuestionó la inexistencia de “fundamentación suficiente que acreditara un estado grave de necesidad en el tratamiento de la ley presentada por el Poder Ejecutivo”. Se sostuvo también que la inconstitucionalidad se producía por la “falta de armonización con el ordenamiento jurídico argentino ya que todas las leyes que pretendan sancionarse deberán respetar los principios y normas receptados en ellos para no ser tachadas de inconstitucional y/o inconvencional”.

Indicó que no existía una aptitud automática para demandar y que en definitiva “El interés jurídico eventualmente estará en cabeza de cada una de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar o no de acuerdo a sus convicciones”.

La Resolución Nº1/21 rechazó in limine por inadmisible la acción encauzada de amparo iniciada por los apoderados del Partido Ciudadanos a Gobernar Distrito Corrientes.