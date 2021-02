Con un cuchillo en el cuello le robaron una bicicleta en La Chola

Ocurrió a metros de una remisería, en las últimas horas en inmediaciones del asentamiento conocido como La Chola. Un joven iba en bicicleta cuando fue abordado al menos por tres sujetos que le sacaron el vehículo a punta de cuchillo. La policía pudo recuperar la bici cuando estaba siendo desarmada. Se registró ayer, cerca de las 18:00 por calle Igarzábal frente a la remisería de las 237 viviendas, una empresa atacada en varias ocasiones por un grupo de inadaptados que rompieron varias veces la sede, cuando un joven del que no trascendió su identidad, que transitaba por el lugar en su bicicleta haciendo un poco de gimnasia en una tarde que se presentaba poco soleada para estar en contacto con la naturaleza y el deporte; fue abordado por un grupo de sujetos que aparentemente estaban bebiendo en un kiosco de la zona, quienes salieron al cruce y le cerraron el paso.

Uno de ellos le colocó un cuchillo en el cuello obligándolo a bajar y le robaron la bicicleta perdiéndose en los pasillos de ese asentamiento capitalino.

El joven llamó al 911 desde donde varios móviles policiales realizaron un operativo cerrojo en la zona en búsqueda de los ladrones. El móvil de la Comisaría 12ª ingresó por un sector y en uno de los pasillos cercanos a la esquina de las calles 2 de Abril y Quijano estaban tres sujetos desarmando una bicicleta que resultó ser la antes sustraída. Al divisar la presencia policial los forajidos salieron corriendo dejando la bicicleta ya sin rueda, quedando el rodado con el cuadro sin ninguna de sus piezas en pocos minutos. Se trataría de una banda implicada en varios robos de bicicletas, actividad ilícita que, por la pandemia, y un mayor acercamiento de la gente al ciclismo, fue creciendo, no encontrando respuestas en las autoridades quienes en muchos casos se centran en los robos de motocicletas, sin tomar dimensión de la gravedad de la problemática. En este caso estarían identificados y, las próximas horas, podría haber novedades. No se informó de ninguna detención con relación al caso que fue caratulado como “robo calificado”, ya que utilizaron un arma blanca.

