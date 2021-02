Comunicaciones amargó el festejo de Argentino de Junín

El equipo mercedeño derrotó a Argentino de Junín 97 a 78 el día que los juninenses cumplían 600 partidos en la Liga Nacional de Básquetbol. Los parciales fueron 25-11/ 48(23)-30 (19) // 77(29)-54 (24) /97(20)-78(24). La figura fue Mariano Fierro con 28 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. En el perdedor se destacó Vincens Morey con 15 puntos. Desplegando un muy buen nivel durante todo el juego, con un goleo muy alto Comunicaciones le ganó a Argentino de Junín 97 a 78. Mariano Fierro fue el goleador del partido con 28 puntos. Vicens anotó 15 para Argentino.

En el primer cuarto Comu mostró variantes en el ataque que le permitieron encontrar puntos para sacar una buena diferencia. Hasta promediar el parcial el partido era parejo. Ambos buscaban la pintura para conseguir los puntos que llegaban en Comu de las manos de Battle y Fierro. Argentino no encontraba el tiro externo, Slider no aparecía y, por el contrario, en el equipo de Mercedes aparecieron los triples de los bases, primero Cantero y después Luciano Guerra para cerrar el parcial con una corrida de 13 a 2; 25 a 11.

El segundo cuarto fue más parejo en el inicio. Argentino mejoró la defensa y complicó la fluidez del ataque del aurinegro. No conseguía recortar la diferencia. Williams se hacía fuerte en defensa y el gol del perímetro no llegaba. Por el contrario, cuando promediaba el parcial Comu volvió a encontrar la vía de gol con Lucas Arn y las corridas de Mariano Fierro que le permitieron sacar una diferencia de 20 puntos que se vio disminuida en el final del cuarto que terminó 48 a 30.

Lo mejor de los últimos veinte minutos se vieron en el tercer parcial. Argentino arrancó mejor y aprovechó alguna desconcentración defensiva para aprovechar la caída de Vicens hacia el canasto más un triple de Slider y meter un parcial de 7-0. Pero Comu tenía todo su personal con la mano caliente y tras un triple de Cantero inició una recuperación que le permitió tomar una diferencia de 25 puntos cuando todavía faltaban 3,47 por jugar. Con la confianza por el juego desplegado a pleno el aurinegro fue dejando sin chances a su rival cerrando el cuarto con un Gerlero muy activo y goleador (10 puntos). El final del tercer parcial fue 77 a 54.

El último cuarto fue más parejo, Comu mantuvo el protagonismo, pero bajó la intensidad. Argentino presionó bien arriba todo el parcial para tratar de recortar la diferencia con un buen trabajo de Araujo. La eficacia en diferentes manos le permitió al equipo de Mercedes quedarse con el juego 97 a 78, mostrando otra cara y mayor confianza en cada uno de sus jugadores.

SÍNTESIS

Comunicaciones: Gerlero 10, Adams 9, Fierro 28, Battle 6, Cantero 12 (fi) Guerra 9, Montero 3, Williams 8, Arn 12; Ibarra, Bejar. DT: Ariel Rearte

Argentino: Cangelosi 5, Vicens 15; Slider 9, Perez Tapia 9, Burgos 5 (fi) Araujo 12, Peralta 6, Laterza 8, Cavallin 4, Barrales 5. DT: Matías Huarte.

Parciales:25/11;23/19 (48/30);29/24,20/24 (97/78).

Árbitros: F. Vitto, S. Moncloba, L Barotto.