Cómo será la inscripción para vacunar a mayores de 65 años

El subsecretario de Sistemas de la Información, Federico Ojeda, habló sobre la inscripción a la campaña de vacunación para mayores de 65 años que empieza este sábado. La inscripción estará abierta desde este sábado a partir de la hora00:00, a través de la plataforma vacunate.corrientes.gob.ar y la inoculación dará inicio el lunes 22 de febrero. “Estamos convencidos que el sistema funcionará sin problemas. El Gobierno ha hecho una gran inversión en materia de servidores para las diferentes plataformas”, aseveró. Los puntos de atención estarán emplazados en el Club Juventus, Plaza Cabral y en el Albergue Deportivo”, comentó Ojeda.

El subsecretario del SUSTI, Federico Ojeda, detalló que “a partir del domingo, se conocerán las primeras 1.500 personas que accedan al turno, pudiendo descargarlo”. Es condición excluyente tener domicilio en Capital”, aclaró. “Es una inscripción de autogestión, el Gobierno no llamará a nadie para inscribir. Hay que tener cuidado y no bridar datos a terceros”, alertó Ojeda, quien dio a conocer que “aquellas personas que no entren en las primeras 1.500 personas, ya quedarán pre inscriptas para la próxima oportunidad que se dispongan de nuevas dosis”.

La vacunación dará inicio el lunes 22 de febrero, tanto en la Estación Saludable de la Plaza Cabral, como en el Albergue Deportivo (Barrio Ferré) y en el Club Juventus (Ayacucho 2950), de 8:00 a 12:00 y de 18:00 a 22:00. Al asistir al turno, solo será necesario llevar DNI.