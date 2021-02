Comienza el cronograma de pagos del plus provincial

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Valdés recordó el pago del plus de febrero para trabajadores provinciales activos y pasivos. Se abona de manera unificada y por terminación de DNI. Este lunes comienza el cronograma de pagos del plus provincial.

El plus de febrero para trabajadores provinciales activos y pasivos se abonarán de manera unificada y por terminación de DNI: