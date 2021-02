Colectivitos aseguran que el servicio debería costar $5.500

Con el inicio de clases, el transporte escolar, después de estar parado casi un año por la pandemia, retoma las actividades. Sin embargo, los alumnos no irán todos los días a clases y dificultará la actividad del sector. Miguel Tejerina, referente de transportistas escolares, dijo que aún desconocen cómo será el regreso de los chicos a clases. Evalúan el cobro de la tarifa de los colectivos, dependiendo de los días que vayan los alumnos a las escuelas. “Tendremos que hacer acuerdos con los padres sobre la tarifa”, manifestó y están complicados por la tarifa que deben cobrar y la forma de trabajo. Confirmó que no recibieron ayudan del estado por el parate de la actividad en el 2020 a raíz de la pandemia. Pidió contemplación por la ordenanza municipal aprobada para la eximición de impuestos. Aún existen las deudas y no tienen respuestas.