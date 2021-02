Club Juventus: la primera fue una abuela de 97 años

La primera vacunada en el Club Juventus fue una señora de 97 años. María Elena llegó al vacunatorio acompañada por su nuera desde el barrio Ex Aeroclub. Comenzó este lunes la vacunación contra el coronavirus a mayores de 65 años en Corrientes. El Ministerio de Salud Pública dispuso para este fin tres vacunatorios públicos en la plaza Cabral, en el Club Juventus y en el Albergue Deportivo del barrio Ferré. En el Juventus, la primera en recibir la vacuna fue María Elena, quien llegó desde el barrio Ex Aeroclub acompañada por su nuera. “Tiene 97 años y estuvo esperando muy ansiosa, con muchas ganas de vacunarse. Agradecemos al Gobierno de Corrientes que le dio esta oportunidad. Esta es una gran esperanza para ella”, comentó la nuera, quien fue la encargada de llevarla hasta el club para recibir su dosis. “No duele nada, estoy muy contenta“, dijo emocionada María Elena luego de recibir la vacuna.