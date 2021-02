Clara victoria de Regatas sobre Gimnasia de Comodoro

Regatas Corrientes venció cómodamente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 97 a 68 y acumuló su quinto triunfo seguido. Goleo bien repartido en el “remero” donde anotaron los 12 jugadores, y el más destacado fue Paolo Quinteros con 14 puntos. En la siesta del lunes, desde las 14:00 en el Héctor Etchart, Regatas Corrientes se enfrentó con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol. El “remero” llegó tras el duelo suspendido frente a Bahía Basket, mientras que Gimnasia había vencido a La Unión de Formosa. Los dirigidos de Villagrán, no contaron con Mencia, Giorgetti, Vega ni Fernández Chávez, todos afectados por diversos problemas físicos.

Comenzado el partido, el equipo de Regatas pudo imponer su impronta en la cancha, con una presión alta en defensa obligando a su rival a forzar las ofensivas, y así puso un primer parcial de 9 a 0 en los primeros 4 minutos, provocando que Gimnasia demore poco más de 4 minutos para convertir sus primeros puntos del duelo, que llegaron con un triple de Romero.

A partir de allí, el “verde” pudo afianzarse con el canasto, descontando y poniéndose 13 a 11 abajo con 3 por jugar. Sin embargo, con la segunda unidad en cancha, el “remero” consiguió volver a marcar la intensidad de los primeros minutos y así se escapó a 10 en el cierre del periodo inicial, 23 a 13.

En el primer minuto del segundo parcial, un doble de Giordano y un triple de Carreras le dieron 15 de ventaja al “fantasma”, 28 a 13, pero allí el ataque de Regatas se planchó, con problemas para conseguir anotaciones, lo que llevo a los de Comodoro a acercarse y ponerse 32 a 28 abajo, con 4 puntos de Wheler y 5 del “Pitu” Rivero, con 3 por jugar.

En un partido de momentos, terminó la sequía del “remero” y volvió a imponer su intensidad vertiginosa, sobre todo en defensa, además encontró tiros desde el perímetro en las manos de Carreras y Tabárez (9 puntos hasta ahí), sumado a una muy buena aparición de Fernández (10 puntos), consiguiendo así un gran parcial de 14 a 0, para cerrar el primer tiempo arriba por 46 a 28.

Luego del descanso largo, el duelo continuó en la misma senda, con Regatas dominando el partido desde el resultado y desde el juego, imponiendo su intensidad, tal es así que promediando el cuarto iba ganando por 23 puntos, 57 a 34, repartiéndose bien el goleo. Con 2:30 para que concluya el tercer capítulo, un triple de Quinteros puso la ventaja en 30 puntos, 34 a 64.

Luego de un parcial de 18 a 0 por parte del “fantasma” con puntos del perímetro, de la pintura, desde la línea de simples, Rojas Gardner cortó esa larga sequía de casi 5 minutos, aunque no sirvió de mucho, ya que Regatas en el cierre del periodo dobló en puntos a su rival, ganando por 77 a 37.

En el cuarto final, el trámite se veía encaminado para el conjunto correntino, que continuó jugando como si no existiera tal ventaja, mientras que el “verde” con mucho corazón y mucha garra buscó descontar y limar la diferencia. En el minuto final, Scacchi consiguió un triple, y así los 12 jugadores del “remero” anotaron puntos. Sin mucho más, Regatas Corrientes pudo sentenciar una nueva victoria y de manera clara, por 97 a 68.

Los de Victoriano sumaron su quinta victoria en fila, y ahora se enfrentarán a Hispano el jueves desde las 14:30. El “verde”, deberá enfrentar al otro correntino, San Martín, también el jueves desde las 21:30.

SÍNTESIS

Gimnasia 68: Jonathan Treise 4, Juan Manuel Rivero 8, Esteban Cantarutti 7, Miguel Ruiz 4 y Franco Ferrari 2 (fi); Diego Romero 9, Sebastian Orresta 7, Pablo Rojas Gardner 15 y Phillip Wheler 12. DT: Martín Villagrán.

Regatas 97: Leandro Vildoza 4, Juan Pabo Arengo 2, Martín Fernández 13, Patricio Tabárez 12 y Tayavek Gallizzi 6 (fi); Agustín Cáffaro 9, Paolo Quinteros 14, Xavier Carreras 10, Marco Giordano 10, Juan Pablo Corbalán 6, Joaquín Marcón 8 y Juan Scacchi 3. DT: Lucas Victoriano.

Parciales: 13/23, 28/46 (15/23), 37/77 (9/31), 68/97 (31/20).

Jueces: Fernando Sampietro, Raúl Sánchez y Cristian Salguero.

Estadio: Héctor Etchart.