Chaco impuso nuevas medidas para ingresar a la provincia

Se trata de un requisito obligatorio que deberá presentarse junto al permiso de circulación correspondiente. Cuando entrará en vigencia y cuáles son las excepciones. El Gobierno de Chaco impuso un nuevo requisito obligatorio para las personas que ingresen a la provincia con el objetivo de disminuir los contagios de coronavirus, que hasta ayer se contabilizan 31.008 casos y 801 muertes. Se trata de un testeo rápido o PCR que deberán someterse quienes necesiten entrar a la provincia vecina, junto con el permiso de circulación emitido por el Gobierno. El certificado de PCR entrará en vigencia a partir del lunes 8 de febrero y deberá ser emitido hasta 72 horas previas al ingreso. Hasta el domingo 7 de febrero inclusive.

Las personas que regresen a la provincia del Chaco antes del próximo lunes y que no presenten certificado de PCR o testeo rápido deberán realizarse un test en alguna de las postas de hisopado gratuito dispuestas por el Gobierno: en Resistencia, en Laboratorios Chaqueños; en Sáenz Peña, en la Uncaus y en el hotel Gualok; en otras localidades, en los centros habituales dispuestos por los municipios.

En caso de regresar a Chaco después del lunes 8, las personas deben realizar el testeo en la provincia en la que se encuentre en ese momento, al igual que sus acompañantes ya que se trata de un requisito individual. Si el PCR arroja como resultado positivo se podrá ingresar a la provincia y deberá realizar el aislamiento obligatorio en un domicilio que será registrado por el Gobierno chaqueño con el correspondiente monitoreo. Si la persona con resultado positivo no tiene un domicilio disponible o no cuenta con las condiciones habitacionales necesarias para garantizar el aislamiento, el Gobierno del Chaco le garantizará un lugar en alguno de los centros de aislamientos dispuestos.

Si al momento de ingresar la persona tiene como resultado negativo pero presenta síntomas horas o días después de hacerlo, se deberá comunicar al 800-444-0829 o enviar el mensaje “@chaco salud” al 011-6273-0000 podes comunicarte con un operador para informar la situación y recibir recomendaciones.

Este requisito será obligatorio para todas las personas mayores de 18 años, tengan o no residencia en la provincia del Chaco con determinadas excepciones:

Personas que acrediten la necesidad de ingresar por tratamientos médicos con turnos programados, urgencias médicas o tratamientos de alta complejidad. Personas afectadas a servicios de salud y fuerzas de seguridad en cumplimiento de sus funciones.

Personas en tránsito, incluyéndose en ellas quienes brindan servicios de transporte, construcción, industria maderera, forestales, producción primaria y/o logísticas, siempre y cuando presenten certificado nacional y permiso de ingreso al lugar de destino.

Personas que acrediten de forma fehaciente que deben circular por trabajo, estudios académicos y/o actividades en ciudades vecinas distantes a no más de 100 kilómetros, que deban realizar trámites esenciales, o que permanezcan fuera de la provincia menos de 72 horas.

Personas de otras provincias que ingresen y salgan el mismo día.

Con información datachaco.com