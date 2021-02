Brutal agresión contra una adolescente trans en Paso de los Libres

Brutal ataque de odio. Una persona trans, menor de edad, fue agredida físicamente por un hombre con antecedentes penales de 34 años, quien quedó detenido por las graves lesiones causadas y haber violentado una prohibición de acercamiento a la víctima. Ocurrió en Paso de los Libres y trascendió luego que la joven fue asistida legalmente y por médicos en el contexto de una causa judicial en la que interviene el Juzgado del Menor y la Familia de esa ciudad. La situación “ocurrió días atrás, pero en las últimas horas la víctima fue asistida luego de pedir contención y asesoramiento en la Secretaría de Diversidad del Municipio”, explicó la titular de esa oficina, Lucrecia Barbagallo.

Trascendió que la víctima de 17 años, fue atacada por un hombre de 34 con la que había tenido una relación sentimental y a quien ya había denunciado porque la había agredido físicamente. “El victimario tenía una medida perimetral que la rompió y que fue establecida por otro hecho de violencia ocurrido anteriormente”, relató Barbagallo, quien aclaró que “cuando la víctima llegó a la oficina con lesiones de un día o dos, lo hizo porque no aguantaba más el dolor, pero no dijo el día ni el lugar que fue atacada”. La joven fue asistida médicamente y tiene asesoramiento legal. El agresor fue detenido. En Radio Nacional Paso de los Libres, la funcionaria alertó sobre los hechos de violencia por odio y remarcó que “tenemos la Ley Micaela, pero a veces no se respetan los protocolos para no revictimizar a las víctimas”.

