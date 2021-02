Boca quiere a Tenaglia y Talleres le pidió dos jugadores

El Xeneize negocia para quedarse con el lateral derecho y desde la ‘T’ quieren a Agustín Obando y Aaron Molinas a cambio. Por ahora, es difícil que Boca acepte. Luego de concretar la llegada de Marcos Rojo, Boca ahora le apunta a Nahuel Tenaglia, el lateral derecho que quiere para cubrir la salida de Julio Buffarini, quien finaliza su contrato el 30 de junio y el club anunció que no habrá renovación. El Consejo de Fútbol podría decidir no utilizarlo en estos últimos meses. Hubo contacto entre el Xeneize y Talleres, pero la respuesta del club cordobés no convence en La Ribera. Las negociaciones con Talleres no son nada sencillas. El futbolista es una pieza clave en el equipo de Alexander Medina y por eso desde la T pidieron dos jugadores a cambio, como parte de pago en la operación. Se trata de Agustín Obando, que ha tenido varios minutos con Miguel Ángel Russo, y Aaron Molinas. Este último se desempeña como mediocampista. Puede jugar de doble 5 o enganche y ha concentrado en varias ocasiones con el plantel, pero por diferentes problemas físicos no logró debutar.

Este trueque que proponen desde Talleres es solo por el 60 por ciento del pase de Tenaglia, ya que el resto de la ficha pertenece al propio defensor. Es difícil que desde Boca accedan a los términos que proponen desde la dirigencia que comanda Andrés Fassi. Pese a este primer avance, el Xeneize está lejos de bajarse del interés por el lateral de 24 años, que tuvo un paso por las inferiores. Hasta el momento es el principal apuntado para reforzar ese puesto del equipo y seguirán negociando. El amistoso que Boca y Talleres jugarán el sábado en el complejo Pedro Pompilio podría servir como excusa para que ambas partes se vean las caras para definir la situación de Tenaglia. Habrá que esperar si hay algún otro avance antes del fin de semana.

TAMBIÉN ROLÓN

El Xeneize ya acordó el contrato del jugador con su representante y solo resta la negociación con Huracán. El futbolista es dueño de su pase y tiene contrato en el Globo hasta diciembre, con una opción de compra de tres millones de dólares, además de una cláusula de salida para junio de medio millón.

TyC Sports