Boca Juniors es el club más grande de Argentina (Video)

El defensor Marcos Rojo fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Boca y vestirá la ‘6’ del Xeneize. Se terminó la gran novela del mercado de pases del fútbol argentino y, afortunadamente para Boca, con final feliz. Marcos Rojo se transformó en el primer refuerzo del Xeneize del 2021. Esta mañana, el ex futbolista del Manchester United fue presentado oficialmente en La Bombonera y formuló sus primeras declaraciones como jugador del equipo de La Ribera. “Estoy muy feliz de estar acá junto a mi familia. Hubo llamados de otros clubes, pero hace rato había hablado con Román y nos esperamos”, aseguró Rojo en sus primeras palabras como futbolista de Boca.

“Jugar en Boca siempre está en la cabeza de uno, es de los equipos más grandes del mundo, en Argentina es el más grande”, aseguró Marcos, acompañado por Jorge Amor Ameal en la conferencia de prensa.

Cuando le preguntaron por su familia, el zaguero contó que fue “a visitar a mi mamá, mi viejo estaba muy contento, no paraba de abrazarme y ya se quería venir para la cancha”. Crecí con mi viejo, enfermo y fanático de Boca. Nos pasamos noches enteras viendo la copa. El sueño es la Libertadores, jugarla y competir será hermoso”. El ex jugador de la Selección Argentina habló del asombro que sintió luego de realizarse la revisación médica: “Cuando salí a la calle veía y dije ‘todos son de Boca’. Sentí mucho el cariño de la gente allá y en el club. Que lo demuestren desde el primer minuto es algo muy lindo”.

“Este es un paso importantísimo en mi carrera. Tengo 30 años, tengo mucho para dar. Estoy contento y motivado para empezar a jugar”, señaló el nuevo refuerzo del Xeneize y agregó: “Se habló que no juego hace tiempo, pero vengo entrenando en el Manchester, me puse a la par. Me encontraba muy bien y quería jugar, por eso vine. Quiero tomar ritmo con la pelota y, cuando el DT me necesite, estar listo para jugar”. En el final de la conferencia, Rojo posó con la camiseta azul y oro con la número 6 en la espalda. Posteriormente, ya totalmente uniformado, se fue al césped de La Bombonera para las fotos correspondientes.