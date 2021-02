Boca cerca de vender a Pavón por una cifra millonaria

El delantero cordobés finalmente podría volver al equipo que milita en la MLS. Las próximas horas se cerraría el acuerdo entre los clubes. Después de incontables idas y vueltas, Cristian Pavón se alejará definitivamente de Boca para jugar nuevamente en Los Ángeles Galaxy de la MLS. El cordobés que acababa de volver de su préstamo de año y medio en Estados Unidos estuvo poco y nada en la Ribera: la franquicia norteamericana realizó una nueva propuesta formal y esta vez el Consejo de Fútbol decidió aceptarla. Tanto Miguel Ángel Russo como la dirigencia pretendían contar con el delantero de 25 años que llegó a contar con una cláusula de rescisión de 50 millones de dólares tras su participación en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, Kichan nunca mostró el deseo de ponerse otra vez la insignia azul y oro y optó por continuar su carrera en el exterior. El Xeneize cederá el 50% de su ficha por una cifra superior a los 7 millones de dólares (libres de impuestos), por lo que conservará la mitad de la misma y podría llegar a sacar tajada en el futuro. De esta manera los Galaxy desembolsarán cerca de 10 millones de dólares.

“Para jugar en Boca, el futbolista tiene que estar convencido, debe desearlo”, es uno de los lemas que pregona el Consejo azul y oro. Este requisito, entienden, no fue cumplido por el atacante que disputó algunos minutos del amistoso que el cuadro de Russo disputó contra Talleres en la Bombonera la semana pasada. El cordobés había sido cedido a mediados de 2019 y permaneció durante todo 2020 en California para cumplir con la extensión de la cesión fijada en 2 millones de dólares por esos 18 meses, en un acuerdo que se había cerrado bajo la conducción de Daniel Angelici. La actual CD boquense asegura que en los papeles figuran solamente 600 mil dólares de aquel préstamo.

Hubo malestar generalizado con Pavón durante su regreso. A la demora en su reincorporación a los entrenamientos y la falta de comunicación y respuestas ante la convocatoria para que se sumara al plantel profesional se le añadió su estado físico: el ex Talleres y Colón padece una fibrosis (sobrehueso) en sus tobillos y requiere una intervención quirúrgica. En la Ribera no estuvieron al tanto de la lesión que arrastraba hasta que se sometió a los estudios médicos de rutina a principios de año.

Él había retornado a la Argentina a mediados de noviembre, cuando culminó su participación en la MLS.

En las últimas horas se estaba por definir la fecha de la operación con Jorge Batista, médico de Boca, aunque ahora dependerá de la inminente firma de contrato con su nuevo y viejo equipo. En enero el extremo que fue una de las figuras de Los Ángeles en la temporada pasada recibió una denuncia por abuso sexual de una mujer de Córdoba. Una causa que, por el momento, no avanzó.

El cuerpo técnico se había amigado con la idea de tenerlo como alternativa en la faz ofensiva, pero Russo igualmente respira porque le aseguraron la continuidad de Sebastián Villa, quien tuvo algunos sondeos desde el exterior, hasta mitad de año. El colombiano, de características similares a Pavón, es una de las piezas claves para el buen funcionamiento de su once. Ahora el entrenador aguarda por la concreción de una de las dos tratativas que se desarrollan por estas horas y tendrán pronta definición: Nahuel Tenaglia, lateral derecho de Talleres de Córdoba, y Esteban Rolón, mediocampista de Huracán. Los dólares frescos que ingresarán a las arcas de la institución gracias a Pavón pueden llegar a destrabar alguna de estas dos operaciones.