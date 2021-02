Bella Vista: guardia policial para enfermos de Covid incumplidores

La ciudad de Bella Vista continuará en Fase 3 por lo menos hasta el lunes 22. Pero tuvieron que fortalecer la presencia policial para que los enfermos de coronavirus cumplan con el aislamiento preventivo. La doctora Araceli Miño, directora del Hospital de Bella Vista, explicó la insólita situación asegurando que “no le entra en la cabeza” tanta irresponsabilidad. Comentó que el brote de contagios en la localidad se dio a partir que varios enfermos no cumplían con el aislamiento. “Los hisopaban en el Hospital y se les informaba que eran positivo y que tenían que aislarse, pero muchos siguieron con su vida normal”, detalló. Tuvieron que fortalecer la presencia policial en Bella Vista para controlar a enfermos. “Una persona que incumplió el aislamiento generó 15 contagios”, aseveró. “Son personas que sabían que estaban enfermas y seguían saliendo, no me entra en la cabeza sobre todo porque en Bella Vista ya fallecieron 11 personas con Covid-19”, manifestó Miño. Agregó que hay personas de todas las edades que hicieron esto, no son sólo jóvenes.

En Bella Vista hay 100 casos activos y en descenso. La directora del Hospital aseguró que la situación se fue controlando y esperan seguir bajando.