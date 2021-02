Beba de 50 días continúa en el Pediátrico por coronavirus

La infectóloga en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, Dra. Andrea Gajo Gane, dio a conocer el parte médico del hospital sobre los niños que padecen coronavirus y se encuentran internados. El informe emitido esta mañana detalla que este fin de semana, dos niños ingresaron a internación, pero actualmente hay uno solo que esta evolucionado muy bien. Los niños que presentan covid lo padecen de forma leve. Sobre la beba de 50 días, oriunda de Ituzaingó, que ingresó a internación el 5 de febrero la doctora Gane detalló que “probablemente le daremos el alta también, en este caso particular tenía fiebre y un poco de congestión, se dio un aspirado, no hisopado, porque es otra técnica para los niños más chiquitos” y explicó que “se toma con una zonda muy finita, para no lesionar la nariz de los niños más pequeños, y dio positivo, ella requería más observación”. Sobre los padres que acompañan a sus hijos durante el proceso de internación, la infectóloga señaló que “siempre que los niños sean covid o no covid van con un adulto, generalmente un 80% de los padres son positivos, de todas maneras, el niño nunca está solo. Si los padres son positivos, durante la internación debe quedar con el niño, en general las habitaciones son individuales y permanecen en esa área específica de coronavirus. Desde que se inició la pandemia, tratamos que cada niño esté con un solo acompañante a modo de prevención con todos los niños”.

El acompañante, una vez que ingresa no puede salir del hospital hasta que se produzca el alta luego de los 14 días. “Es una logística para tratar de detectar papás asintomáticos que pudieran tener covid, lo lleven al hospital y se lo lleven a los otros niños, por ende, hacemos hisopados a todo aquel niño o acompañante que ingresa a internación”, finalizó.