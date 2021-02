Avenida Costanera: agreden a funcionarios municipales por un desalojo

Ocurrió en el espacio público del Anfiteatro José Hernández, en Pago Largo y Costanera. El municipio procedió a la demolición de construcciones irregulares lo que derivó en una reacción violenta de quienes se arrogaban una supuesta propiedad. “Tenían un permiso especial, pero avanzaron irregularmente”, según se informó. Existe una denuncia contra el propietario del Pub Félix. Esta situación extrema se vivió las últimas horas en plena costanera de Corrientes, donde empresarios gastronómicos pretendieron evitar un procedimiento municipal. Ocurrió en el predio del Anfiteatro Hernández por avenida Costanera y Pago Largo, donde tres locales ubicaron mesas y sillas (con permiso municipal) en un espacio público. “En un primer momento se autorizó la posibilidad a bares y restaurantes para que ocupen esos lugares y así respetar el necesitado distanciamiento. Se les otorgó a todos y en toda la ciudad, un permiso precario y de emergencia para ocupar espacios cercanos, no solo en ese lugar”, aclaró el secretario de Desarrollo Económico Municipal, Juan Esteban Maldonado Yonna. “Esos tres locales han avanzado colocando columnas, y empezaron a enfrentarse entre ellos por el espacio. Avanzaron sin permiso alguno”, sostuvo el funcionario. “Les dimos una oportunidad, pero dentro de un procedimiento que incluía entregar la propuesta al municipio; donde el área de Desarrollo Urbano analiza las intervenciones y luego se autoriza o no”, explicó Maldonado Yonna agregando que “acá se avanzó sin permiso, sin autorizaciones, se enfrentaron entre ellos. Se les delimitó y no respetaron. Se tomó la decisión de levantar todo hasta que se acuerde entre ellos, más por la convivencia y por respeto al espacio público. En ese contexto tuvimos algunos desencuentros”. Reconoció que “hubo agresiones cuando se procedió; se seguirá la vía que corresponde en este caso puntual”.

APUNTAN A UNO

No obstante la situación que implica a todos los involucrados, los comerciantes de la zona apuntan contra uno de ellos: el propietario del Pub Félix. Los comerciantes de los otros dos negocios aseguraron que no pueden trabajar en la vereda por culpa del apuntado. “Los mojones que puso la Municipalidad los tiró el dueño de Félix. Por culpa de él no puede trabajar nadie”, dijeron desde ese lugar.