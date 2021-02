Aunque Usted no lo crea hay 14 países sin coronavirus (Videos)

Aunque cueste creer, hay 14 países que aún no registran casos de Covid-19. Entre las naciones que no reportaron contagios están Corea del Norte y Turkmenistán. De todos modos, la organización mundial de la salud, duda de la veracidad de los datos locales. Hasta el momento se contagiaron casi 106 millones de personas y murieron más de 2,3 millones. Los otros 12 países sin infecciones corresponden a islas o islotes a miles de kilómetros de la costa, que implementaron de entrada, políticas muy estrictas y optaron por cerrarse al mundo, favorecidos por su posición geográfica. Uno de los casos, el Archipiélago Cook, compuesto por 15 pequeñas islas en el Pacífico Sur a más de 3.000 kilómetros de Nueva Zelanda. Allí no pueden ingresar embarcaciones, incluidos los cruceros.