Aunque Usted no lo crea: el dólar Blue, más bajo que el Solidario

Como hace tiempo no ocurría, el llamado dólar blue, que asusta a los argentinos y hace subir los precios, se convirtió este jueves en el más barato del mercado, con la sola excepción del mayorista. Aunque usted no lo crea. Cotizó a $150 pesos, casi $3.50 por debajo del solidario, que es la suma del oficial más el 30%. No es una ilusión. En un país donde la inflación de enero rondaría el 4% y el combustible sube cada vez que uno se levanta, la moneda americana volvió a caer. Su valor más bajo fue el 10 de diciembre cuando tocó los $146 pesos, pero todavía se mantenía por encima del solidario. Llegó a estar $195 a fines de octubre del año pasado. La variable determina que cuando sube el paralelo, aumentan la canasta básica y lo que raye, pero cuando baja, todo sigue como esta. La especulación argentina es única en el mundo. La timba financiera no tiene límites.