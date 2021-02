Aumentarán la frecuencia de los colectivos desde el lunes

Con el inicio de clases, surge la duda sobre qué pasará con el transporte público, eje histórico de las quejas de los vecinos de la ciudad. El secretario de Transporte Municipal, Lisandro Rueda, indicó que se ajustará la frecuencia de los colectivos. “Para lograr una frecuencia de entre 10 y 15 minutos, se incrementará a un 85% las unidades circulando por la ciudad. Algo que ocurre todos los años, más allá de la pandemia, que se ajusta la frecuencia del transporte antes que empiecen las clases, porque aumenta la movilidad”, detalló. Según explicó, no se moviliza al 100% de las unidades debido a que no vuelve la totalidad de los alumnos a clase, ya que el regreso a la presencialidad será escalonado.

Con respecto a los amontonamientos dentro de los colectivos, Rueda manifestó que esperan corregir el problema con el aumento en la frecuencia de los móviles y remarcó que al momento no han tenido un solo llamado de atención del Comité de Crisis, sobre posibles contagios ocurridos en el transporte público. Consideró que “con el correcto uso del barbijo y la sanitización de las manos al bajar, debería ser suficiente para evitar contagios”, cerró.