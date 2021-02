Así despiden a Menem en las redes sociales

El ex presidente Carlos Menem fue recordado en las redes sociales. A pocos minutos que se confirmara la partida del expresidente Carlos Saúl Menem, comenzaron a sumarse los mensajes despidiéndolo. El ex presidente Carlos Saúl Menem fue recordado por la dirigencia política y empresaria en las redes sociales ni bien se conoció la noticia de su fallecimiento este domingo a los 90 años. Las redes sociales fueron el ámbito que muchas personas eligieron para expresar su dolor y hacer un juicio de valor sobre su vida al instante de conocerse la noticia. Quienes lo despidieron de manera instantánea fueron algunos políticos del PRO. Entre ellos, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó sus condolencias a los seres queridos de Menem.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal también presentó sus condolencias. Entre ellos, la titular del PRO, Patricia Bullrich, presentó sus pésames tanto a la familia como a los riojanos. Carlos Saúl Menem fue senador y gobernador de la provincia de La Rioja.

Un ex presidente más actual, Mauricio Macri, lamentó su muerte y lo recordó como una “buena persona”. El empresario Pierpaolo Barbieri, fundador de Uala, utilizó este momento para reflexionar sobre la Argentina. El economista Javier Milei lo despidió remarcando la importancia que le daba el ex presidente a la libertad y cómo la llegada de la izquierda frustró su vuelta al poder.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá como muchos acentuó la huella de Menem. Solá había trabajado en el gobierno de Menem como secretario de Agricultura y remarcó su “respeto” y “calidez personal”. No todos lo despidieron con alegría, el dirigente de izquierda, Nicolás del Caño, ironizó: “Los grandes empresarios lo recordarán agradecidos”. El club del cual fue hincha y socio toda su vida, River Plate, no dejó de despedirlo.

El actual auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, enfatizó los logros de Carlos Menem. Lo definió como “gran demócrata” y un “político irrepetible”.

Se fue Carlos Menem. Mientras trabajé en su gobierno sentí siempre su respeto y su calidez personal. Su huella está ahí y ya es historia.

