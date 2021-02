Luego de once meses, la Argentina llegó a dos millones de casos de coronavirus. Con estos datos, el número de víctimas fatales es de 49.674, mientras que el total de infectados desde que comenzó la pandemia ascendió a 2.001.034. El ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles 10 de febrero de 2021 que, las últimas 24 horas, se registraron 109 muertes y 7.739 nuevos casos positivos de coronavirus. El número de víctimas fatales es de 49.674, mientras que el total de infectados desde que comenzó la pandemia ascendió a 2.001.034.

El martes 9 de febrero por la mañana, en el reporte semanal que se emite desde la sala de situación del Comité Ejecutivo Sanitario Nacional para combatir al coronavirus, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, compartieron información sobre el panorama actual del COVID-19 en el país, las acciones implementadas por el Gobierno, las recomendaciones para la población y el Plan Nacional de Vacunación equitativo y federal. De acuerdo con la información que brindaron, el promedio de casos diarios en los últimos siete días fue de 7.378.

Del total de muertes, 62 son hombres (13 de la provincia de Buenos Aires, 15 de la ciudad de Buenos Aires, 2 de Chaco, 2 de Chubut, 6 de Córdoba, 3 de Corrientes, 4 de Entre Ríos, 3 de Mendoza, 3 de Misiones, 3 de Neuquén, 2 de Río Negro, 1 de Salta, 2 de Santa Cruz, 2 de Santa Fe y 1 de Santiago del Estero) y 46 mujeres (13 de la provincia de Buenos Aires, 14 de la ciudad de Buenos Aires, 2 de Chaco, 6 de Córdoba, 2 de Entre Ríos, 1 de Mendoza, 1 de Neuquén, 1 de Río Negro, 1 de Salta, 1 de Santa Cruz, 1 de Santa Fe, 1 de Santiago del Estero y 2 de Tucumán). “Una persona residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue registrada sin dato de sexo”, indica el parte.

Actualmente, 3.561 personas con COVID-19 se encuentran internadas en Unidades de Terapia Intensiva. De acuerdo a la cartera sanitaria, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es del 54,5% a nivel nacional. En el Área Metropolitana de Buenos Aires esa cifra es mayor: alcanza el 59,7%. En las últimas 24 horas fueron realizados 50.352 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.638.998 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 146.308 muestras por millón de habitantes. Con relación al porcentaje de ocupación de las camas de unidad de terapia intensiva (UTI) con pacientes COVID-19 y no COVID-19, a nivel nacional es de 54,5% y 60,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En el interior del país, la provincia de Neuquén tiene el 90% de ocupación, 80% en Río Negro y el 76% en Santiago del Estero.

Con relación al análisis de casos de coronavirus por distribución etaria, el subsecretario de Estrategias Sanitarias explicó que hay una predominancia del grupo de entre 20 y 40 años. No ocurre lo mismo con el segmento que va de 0 a 20. En cuanto a la distribución de casos por sexo, según explicaron, la enfermedad no discrimina entre hombres y mujeres. Por lo que el porcentaje es casi de 50% y 50%. Con respecto al Plan Nacional de Vacunación equitativo y federal contra el COVID-19, según informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación, esta noche partirá el cuarto vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Rusia para traer una nueva partida de Sputnik V. “Seguimos trabajando articuladamente para que las vacunas lleguen a cada rincón de nuestro país”, sostuvieron desde la cuenta de Twitter de la cartera sanitaria.

Ayer y luego de recibir la segunda dosis de la vacuna en el Hospital Narciso López de Lanús, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán indicó que ya se han registrado más de 2.000.000 de personas para ser inoculadas. “Queremos decirles a todos que, en 200 mil vacunados en la provincia de Buenos Aires, no hay un solo registro de un efecto adverso grave”, apuntó el ministro. El funcionario anunció la llegada de una buena cantidad de vacunas. “Será durante esta segunda quincena de febrero y en marzo. El objetivo es que todas tengan un destinatario y sean aplicadas”, aseguró Gollán.

Con respecto a la cantidad de contagios en la provincia se mostró confiado en que los controles y las medidas de higiene y de seguridad, así como la responsabilidad ciudadana están surtiendo buenos efectos. “En septiembre llegamos a niveles de casi 65% de positividad en las zonas turísticas y hoy estamos a 34%. En el Área Metropolitana de Buenos Aires estamos llegando a 24%, lo cual es importante”, concluyó.

Infobae