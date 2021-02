Amenazar al campo es debilidad política

Para Ricardo Colombi, Alberto Fernández demostró su debilidad política amenazando al campo. El ex gobernador cuestionó al Gobierno Nacional. Dijo que no es una gestión creíble. Cuestionó al Gobierno Nacional, y opinó sobre las elecciones gubernamentales de este año. “No queda bien que el presidente amenace, eso demuestra su debilidad política”, dijo sobre los dichos de Alberto Fernández contra el campo. “Es el único sector que genera ingresos para el país, seguir echando leña al fuego no va a solucionar nada”, manifestó el senador provincial, quien calificó de preocupante la situación económica y social del país. “Se perdió la oportunidad de hacer una convocatoria amplia a todos los sectores y discutir varios puntos como lo laboral, tributario, educativo y la salud, ahora este año electoral no se podrá hacer”, opinó.

“Cuando un Gobierno no es creíble la economía no funciona, no hay un plan económico”, dijo sobre el destino del país. “No se tiene la certeza de la planificación adecuada y eso no produce más incertidumbre hacia adentro y hacia afuera”, aseguró. Sobre las elecciones de este año hizo un llamado a sus correligionarios para no relajarse. “Imagen no es intención de voto, no hay que conformarse“, advirtió. Y no le cerró las puertas a Carlos Mauricio Espínola para su eventual desembarco en Encuentro por Corrientes: “vamos a ver dónde termina”, dijo.