Alejandro Karlen: disconformidad tras la visita de Wado De Pedro

“Me quedé muy disconforme con la reunión de ayer”, afirmó Alejandro Karlen, el parlamentario del Mercosur en declaraciones radiales. “La cuestión interna del Partido Justicialista las tenemos que resolver entre los justicialistas correntinos”, afirmó el Parlasur, tras la visita de los ministros del Interior y de Desarrollo Productivo a la provincia. “Tengo vergüenza por la imagen que se llevaron los ministros”, agregó el dirigente.

Karlen aclaró que le hubiese gustado que los ministros lleven las propuestas justicialistas correntinas a la reunión con el Gobierno Provincial. “Fue una reunión de legisladores e intendentes y nos pusimos a hablar de la interna del peronismo. Eso no sirve para nada“, reprochó.

Sobre las elecciones que habrá este año, Karlen aseguró que el peronismo todavía no tiene candidato a gobernador y aclaró que “hay muchos que quieren ser, pero falta para eso, primero hay que buscar la unidad en cada uno de los municipios”. Por último, no ocultó que le gustaría conducir el Partido Justicialista de Corrientes.

TRISTEZA

“Lamento mucho el triste espectáculo de ayer en el PJ, lamento mucho haber dado un espectáculo impresentable. El peronismo correntino no es la imagen que se llevara ayer el ministro del Interior, una lástima haber perdido una gran oportunidad. Todo nuestro apoyo el interventor del PJ, Julio Rene Sotelo, que con un gran esfuerzo está al frente de nuestro Partido Justicialista. Apoyamos la decisión que tomó en su momento el Congreso Nacional del PJ a través de su presidente Gildo Insfrán, y José Luis Gioja y con el apoyo de todos los gobernadores de la Argentina”, repasó Alejandro Karlen en redes sociales.