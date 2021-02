Ahora La Luchona promociona cuadreras de caballos contra motos

Si algo faltaba, parió mi abuela mientras nadie lo esperaba. Ahora en las convocantes cuadreras, donde no se respetan los protocolos sanitarios ante la mortal pandemia del coronavirus, correrán caballos contra motos. La insólita compulsa, no permitida en ninguna legislación vigente, es promocionada por la particular figura de “La Luchona”. La difusión de esta peculiar compulsa trascendió a través de la viralización de un video, donde el particular travestido, invita a la gente para asistir a la cuadrera que se realizará este domingo en el Hípico Santa Ana. Organiza Grillo Producciones, aunque no se sabe si el evento es auspiciado nuevamente por el gobierno de la Provincia, como en anteriores competencias equinas. Todo sea por estimular la economía y la timba local. Qué país verdaderamente generoso.

FINALMENTE SE CONOCIÓ QUE ANTE LAS NUMEROSAS CRÍTICAS DE VARIOS SECTORES, LA MUNICIPALIDAD DECIDIÓ SUSPENDER ESTA PARTICULAR COMPETENCIA.