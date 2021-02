Adiós Osvaldo Forti: otro golpe de k.o. para el boxeo correntino

Falleció el reconocido árbitro Osvaldo Forti, luego de atravesar una corta pero letal dolencia que se lo llevó de este mundo en poco tiempo. Tenía 84 años y hasta el año pasado le seguía pegando a la bolsa en su gimnasio, uno no podía imaginarse un desenlace tan rápido para alguien que tenía un buen estado de salud a su edad. Pero la vida es así, el hombre propone y Dios dispone, dice el refrán. Ahora, desde ayer en horas de la tarde, Don Osvaldo descansa en paz junto a Eduardo Román padre y los numerosos boxeadores que lo precedieron en los últimos meses, como Oscar Campana, Polvorita Álvarez y Demetrio Iko Ibarra. además de Juan Chichín Báez, ya el año pasado. Forti fue el último representante de la época dorada del boxeo correntino que estaba en este mundo. Fue boxeador en su juventud y cuando llegó a Corrientes en 1974, se quedó para siempre. atrapado por el payé correntino. Fue árbitro, jurado e integrante de la Comisión Municipal de Boxeo. Siempre estaba en todo espectáculo boxístico, en su rol de árbitro o como simple espectador, le gustaba el boxeo de alma, al igual que todos los deportes. Deja dos hijos, también destacados deportistas como Adriana en pedestrismo y atletismo; y Daniel, gran jugador de vóley. Casado con María Esther Sánchez, ella lo acompañó en su etapa final. Hombre recto, serio, responsable y correcto en todo sentido. cuando llegó a Corrientes enseguida se integró al grupo de Eduardo Román que en esa época trabajaba a full en su gimnasio del club Córdoba, era integrante de Gendarmería Nacional, con el grado de sargento y allí se retiró con el grado de suboficial Mayor. No pudo irse más de Corrientes y aquí quedó para siempre, en la memoria de todos los aficionados al boxeo correntino en su etapa dorada. Un grande que aportó su experiencia y oficio, al deporte de los puños y de quien tuve la satisfacción que haya hecho el prólogo de mi libro “Puños del Recuerdo”, historia del boxeo en Corrientes.

Estaba orgulloso de su familia, y de sus hijos, de quienes solía decir que “no me puedo quejar de ellos, me salieron deportistas y correctos en todo, Adriana corre maratones en distintos puntos del país y Daniel salió campeón en vóley con Regatas Corrientes, en el campeonato jugado en Entre Ríos. Son excelentes, no me puedo quejar, además, muy buenas personas”.

De las muchas anécdotas que tiene como árbitro, la que más recordaba era la pelea que dirigió en el club de Regatas entre Jorge Locomotora Castro y el ecuatoriano Litvin El Depredador Castillo, en el 2003, porque en el 6° round ante una infracción de Castro, le llamó la atención al argentino, y este le contestó airadamente, pero Forti se impuso en forma firme y determinada. Después de la pelea, en los vestuarios, Castro le pidió disculpas por su actitud. Así era Forti, firme y determinado en sus actitudes, en el deporte como en la vida. Un hombre que dejó una marca en el boxeo y en el referato en Corrientes. Una excelente persona y un mejor amigo, de los que ya no quedan. QEPD querido amigo Don Osvaldo Forti.

(Francisco Pancho Villagrán)

HASTA SIEMPRE

“Te fuiste sin despedirte querido amigo. Ya suponíamos que algo te pasaba cuando faltaste (con aviso) a la reunión que nos juntaba para despedir el año, con tus amigos boxeadores, periodistas y reporteros gráficos. Los que supimos conocerte, vamos a extrañarte querido Osvaldo. Ya no más ese saludo con reminiscencia de la profesión que abrazaste desde tu juventud, cada vez que nos encontrábamos. Esos apretones de manos que me hacían transpirar, cada vez que nos saludábamos. Fuiste un ser especial con muchas virtudes, un gran profesional en tu vida privada como deportiva. Un amigo que se va, que tristeza. Descansa en paz querido amigo. Hasta el reencuentro final”.

(Luis Héctor Romero)