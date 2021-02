A caballo de la fe para rogar contra la Pandemia

Amigos jinetes se unieron para visitar a la Virgen de Itatí. En julio no pudieron por la pandemia. Un grupo de jinetes de Riachuelo llegó a la Basílica de Itatí, para cumplir la promesa que no pudieron en el mes de julio por la pandemia. Son un grupo de amigos, que decidieron llegar hasta la casa de la Madre Morena para agradecer y, sobre todo, pedir que se termine la pandemia, comentó Agustín Benítez, quien como uno de los jinetes, comentó que “vinimos a cumplir una promesa y a pedir por nuestra salud y para que se termine esta pandemia”.

“Somos un grupo de amigos que nos largamos ya que no pudimos venir el año pasado por la pandemia, a verle a la virgen, y este año nos pudimos juntar porque las condiciones están mejor para venir a verla”. Agustín describió que “hablamos entre todos para venir, hace meses empezamos a preparar los caballos, entrenarlos, moverlos para puedan aguantar el viaje” y agregó que “somos de la Prefectura, de la policía, cada uno vino con su caballo”.

