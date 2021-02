22 de febrero Día de la Antártida Argentina

Es una conmemoración muy importante que merece ser recordada. Son escasos los argentinos que recuerdan esta fecha histórica, 22 de febrero de 1904 que, en importancia, es igual que el Día de la Independencia, Día de la Escarapela, Día de la Bandera y otras conmemoraciones, muy importantes en la enseñanza, porque llegan a los sentimientos de los niños y en estos días los docentes realizan trabajos prácticos, mostrando y enseñando a sus alumnos la importancia de la historia de nuestra Patria, para que sirva como ejemplo y les despierte el patriotismo, porque ellos van a ser parte de las próximas generaciones.

Lo que se aprende de niño en la escuela, difícilmente se olvida, queda grabado para siempre en el subconsciente y en los sentimientos pero, lamentablemente, no se puede celebrar el Día de la Antártida Argentina, ya que este hecho histórico, que recuerda ese pedazo helado de nuestra Patria, ocurrió en una fecha de receso escolar, un 22 de febrero y cuando comienzan las clases en casi todos los establecimientos educacionales ya no lo conmemoran.

En esa fecha, hace casi 117 años flameó por primera vez en la Antártida Argentina nuestra bandera y fue en la Isla Laurie del Grupo de Islas Orcadas, al ser inaugurada la base que lleva el nombre de la isla, manteniendo allí nuestra permanencia ininterrumpida, con hombres y mujeres que están defendiendo pacíficamente nuestra soberanía, durante tantos años. Como paliativo a esta situación de desconocimiento, en varias provincias y municipios del país y ante nuestras reiteradas manifestaciones, han incluido en el calendario escolar el Día de la Confraternidad Antártica el 21 de junio, fijándose como objetivo, “promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio antártico y además reconocer el quehacer de los antárticos, para que sean valorados por la gente y por las autoridades”.

Son pocas las provincias que no tienen sancionada esta ley, porque sus legislaturas aún no han presentado ni sancionado el correspondiente proyecto de ley. Ellas son las de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que lo puede ver gráficamente en el mapa de la República Argentina en colores, que está haciendo clic a continuación: www.marambio.aq/mapaconfraternidad.html; esperamos que sus legisladores y/o sus asesores tengan en cuenta esta información.

Se solicita amplia difusión a esta información y, en especial, a los docentes, para que lo desarrollen en los primeros días cuando comienzan las clases; porque “no se defiende lo que no se ama … y no se ama lo que no se conoce“; a la Antártida Argentina hay que conocerla, para amarla y defenderla, porque es un pedazo más de nuestra Patria.

Para más información sobre el Día de la Antártida Argentina, clic aquí: www.marambio.aq/diaantartida.html