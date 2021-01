Violencia de género: No voy a guardar silencio, aunque la justicia no haga nada

Estefanía Silva continúa esperando justicia. “No voy a guardar silencio, aunque la justicia no haga nada, no voy a parar hasta que él esté preso”. A tres meses del intento de femicidio: “no voy a parar hasta que mi agresor esté preso”. En octubre del año pasado, Estefanía Silva fue víctima de un intento de femicidio, por parte de su ex pareja Álvaro Villalba, quien la roció de alcohol y la prendió fuego. Él está prófugo de la justicia, y ella sigue con estricto tratamiento dermatológico, con costosas cremas que debe aplicarse diariamente para reparar la piel dañada por el fuego. “No voy a guardar silencio, aunque la justicia no haga nada, no voy a parar hasta que él esté preso” destacó Estefanía Silva.

Estefanía Silva criticó que “mi caso quedó re parado, en silencio, el tipo sigue prófugo”. Comentó que “sigo con tratamiento, me dijeron que tengo que ir a un especialista porque mis heridas están muy vivas, tengo todavía un año de tratamiento” y remarcó Estefanía que “no es justo lo que me está pasando, todo lo que estoy viviendo”.

“No voy a guardar silencio, yo lo quiero ver preso a mi agresor, aunque la justicia no haga nada, no voy a parar hasta que él esté preso, porque quiero justicia por los daños físicos y psicológicos que me causó” cerró.