Valdés y las PASO: “Nunca sirvieron para nada”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se sumó a los mandatarios provinciales que piden suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), ya que, a su entender, “nunca sirvieron para nada”. “No podemos estar en una pandemia con un proceso electoral”, dijo.

Valdés, uno de los tres gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), le pidió este domingo al Congreso “un acto de responsabilidad”, mientras vuelve a tomar fuerza el pedido de distintos dirigentes para que nos realicen las PASO legislativas de este 2021.

“Las PASO nunca sirvieron para nada, lo dijimos siempre. Es un sistema electoral que nosotros aceptamos porque así estaba impuesto en la ley. Se lo pedimos al Congreso (suspenderlas por única vez) y lamentablemente no actuaron con celeridad”, resaltó.

En declaraciones radiales, el mandatario provincial advirtió que “no podemos estar en una pandemia con un proceso electoral”, y subrayó: “Un acto de responsabilidad es que el Congreso, por única vez, suspenda las PASO”.

“Nosotros tendríamos dos o tres meses, que son los meses que estamos necesitando para vacunar. Uno se aplica la vacuna y alcanza el máximo de inmunidad a los 30 o 35 días. Es el tiempo que necesitamos tener la menor movilidad posible y que evitemos tener mayores consecuencias”, detalló.

En esa línea, el gobernador de Corrientes enfatizó: “Hay que movernos lo menos posible y votar una sola vez. Los correntinos sino tendríamos que ir tres veces a las urnas, y no sabemos cuándo va a terminar la pandemia”.

Valdés indicó que la suspensión de las PASO está “en las manos del Congreso de la Nación”, y amplió: “Como hicimos el pedido en diciembre, lo reiteramos en la reunión de los 10 gobernadores del Norte de la Argentina (el pasado miércoles)”.

“Mi responsabilidad como gobernador es manifestar lo que está pasando. No estamos hablando de que yo estoy proponiendo al seno de un partido político, lo estamos proponiendo para que haya el debate al Congreso de la Nación”, resaltó.

En ese sentido, el mandatario correntino precisó: “En el Congreso están representados institucionalmente no solo Juntos por el Cambio sino todo el pueblo de la Nación, donde tiene que haber ese debate”.

“¿Acaso por la política o por la decisión interna de los partidos políticos en unas PASO vamos a poner en riesgo la salud pública? Ahora, cuando es necesario hagámoslo. Creo que tenemos que tener racionalidad”, manifestó.

Por último, el gobernador afirmó que la vacuna nos sacó de “la incertidumbre” para “salir de esta crisis económica en la que estamos inmersos”.

En declaraciones anteriores consultado sobre el liderazgo de Mauricio Macri dentro de la alianza Cambiemos, Valdés fue contundente: “Todos somos líderes y el liderazgo se construye. Macri es pasado, fue el presidente y ahora depende de él construir futuro”, aseguró.