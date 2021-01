Un solo grito: ¡Justicia por Nahuel!

Marcha en pedido de justicia por Nahuel Pedemonte herido de un balazo en el barrio Molina Punta. La concentración se realizó en inmediaciones del puerto de la ciudad de Corrientes, donde se reunieron y partieron hacia el ministerio de Justicia. Los vecinos del barrio Molina Punta se manifestaron este miércoles por la mañana para exigir justicia por Nahuel Pedemonte el chico de 20 años que el sábado fue baleado por Cirilo Comisario, un policía retirado de la fuerza provincial. La protesta se concentró frente al Ministerio de Seguridad, frente a la Plaza 25 de Mayo encabezada por familiares del joven, compañeros y vecinos del barrio Molina Punta. Cirilo Comisario se encuentra en el cuartel de Bomberos de la Policía de Corrientes y Malvina Pedemonte, hermana del joven baleado, comentó que Nahuel “está crítico pero estable neurológicamente luchando por su vida”.

“Este hecho no fue delincuencial, fue una injusticia, mi hermano es una buena persona por eso hoy hay tanta gente acompañando a la familia”, agregó Malvina.

“Pedimos que este señor esté preso como se debe, que pague, porque se encuentra en el cuartel de Bomberos en el patio, como si nada”, advirtió. “A mí nadie me contó nada, personalmente lo vi en el patio de los bomberos con las manos en la cintura como si nada”, insistió Malvina. “Hay pruebas que están en la justicia saldrán a la luz, los vecinos vieron lo sucedido y también hay videos de todo lo que paso”, añadió.

“Mi mamá falleció, somos cinco hermanos y mi papá que es excombatiente”, anunció Malvina. “Pedimos que la causa no sea estancada”, cerró.

TIA DE NAHUEL

“Estamos haciendo la marcha en forma pacífica pidiendo por la salud y para que se haga todo lo posible para pedir justicia”, afirmó. “Hace 5 años esta persona tuvo incidentes con una vecina y no dejaba que nadie pase por su vereda nada ni nadie”, concluyó la tía de Nahuel.