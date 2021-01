Un bebé de Goya tiene covid-19 y llegan dos niños más del interior

Su condición es estable. Las próximas horas llegarían dos más desde el interior provincial. Sus padres no se contagiaron. Fueron derivados desde la ciudad de Goya. Un bebe de un año dio positivo para covid-19 y está internado en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II. Su condición es estable, tiene broncoespasmo, pero en las próximas horas recibiría el alta médica. Sus padres no se contagiaron. “Ingresó el viernes. Tiene un año y es el paciente más chico que tratamos con covid-19. Está en la sala covid y siempre que se le pueda suministrar medicamento vía oral será dado de alta. No tiene patologías de base. Está bien, estable”, confirmaron fuentes oficiales. Las próximas horas ingresarán al centro de salud otros dos niños con coronavirus, provenientes del interior.