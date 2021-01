Tres muertos en fuerte explosión en un edificio en Madrid

Una fuerte explosión de gas destrozó un edificio en el centro de Madrid: al menos tres muertos. También hay una docena de heridos. No se han producido víctimas ni en una residencia de ancianos cercana, cuyos usuarios han sido evacuados, ni tampoco en un colegio anexo. Tres personas han muerto, una decena han resultado heridas y otra se encuentra desaparecida como consecuencia de una explosión de gas ocurrida este miércoles en un edificio en el centro de Madrid, ha informado esta tarde en el lugar de los hechos el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. En una intervención en TVE, el delegado ha indicado que uno de los fallecidos es una mujer que transitaba por la calle en el momento de la deflagración. Los otros dos muertos se encontrarían dentro del inmueble, y hay un desaparecido, aunque son datos “aún muy prematuros”.

Franco ha indicado también que los perros de la Policía Nacional entrarán en lugar cuando puedan, ya que todavía el edificio está en llamas por la quemadura de gas de las tuberías. Así podrán buscar al fallecido, al parecer un anciano que vivía en ese complejo. Además, hay una decena de heridos. Entre ellos un varón 26 años, que está en estado moderado-grave con fractura tobillo y trauma lumbar y que ha sido evacuado al hospital de La Paz; un hombre de 53 años con traumatismo craneoencefálico leve pero trasladado al Ramón y Cajal; y un varón con una fractura en pierna, derivado al Hospital Clínico. También han sido asistido por sanitarios del Samur-Protección Civil dos policías nacionales con heridas leves, que han sido evacuados al centro médico Nuestra Señora de América. Hay montados en la zona dos PSAs (puestos sanitarios avanzados) montados para atender a varias personas leves, con pequeñas heridas y crisis de ansiedad.

El alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, indicó que la deflagración se debió a una fuga de gas, que destrozó al menos cuatro plantas del inmueble. La deflagración se produjo minutos antes de las tres de la tarde en la calle Toledo, en el distrito de La Latina, muy cerca de la Puerta de Toledo y a la altura de la residencia de ancianos de La Paloma. Como consecuencia de la explosión hay numerosos vehículos afectados y se evacuó a los ancianos por parte de la Policía Municipal y Nacional. Se han hundido las tres últimas plantas del edificio donde se ha producido la explosión. El edificio afectado es una construcción de hormigón y ladrillo. Tiene cuatro plantas, más las guardillas. Los Bomberos todavía no ingresaron al edificio porque se podría producir un embalsamiento de gas que derrumbaría todo el edificio y la idea es que se produzca un derrumbe controlado.

El inmueble, situado en el número 98 de la calle Toledo, está en la trasera de la Iglesia de La Paloma, donde también hay un colegio. Según apuntó el alcalde, no se han producido víctimas ni en la residencia de ancianos cercana, cuyos usuarios han sido evacuados al hotel de enfrente, ni tampoco en el colegio anexo. Los Bomberos están evaluando si ha habido daños estructurales en dichos edificios, ya que han caído escombros al patio del centro educativo. Acudieron unidades de Bomberos que han cortado la calle, así como ambulancias. Los bomberos han desplegado grúas para aproximarse al edificio y ver la situación. Según mostraron imágenes difundidas en las redes sociales, la zona está llena de escombros y la explosión ha roto los cristales del hotel Ganivet. A las 15:20 de la tarde la Policía estaba pidiendo a los vecinos de la zona que se retirasen de las inmediaciones porque podrían producirse más explosiones. También está pidiendo que se identifique si alguna persona trabaja en esa zona, así como videos para ver como se ha producido la explosión.