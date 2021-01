Torneo Federal: Madryn eliminó por tercera vez a Chaco For Ever

Como visitante, Deportivo Madryn le ganó 1-0 a Chaco For Ever, con gol del defensor Nicolás Torres -cumplió con la ley del ex- a los 35 minutos del segundo tiempo. Con gol a diez del final de Nicolás Torres, Deportivo Madryn volvió a frustrar a For Ever y dejó sin chances de ascenso al equipo de Cravero. Fue 1 a 0 y rápida eliminación para los chaqueños, en duelo de los play off de cuartos de final del Federal A de fútbol jugado este viernes en el “Gigante” de avenida 9 de Julio.

En partido parejo, donde Madryn fue mejor en la primera etapa y For Ever lo superó en el segundo tiempo, el conjunto chaqueño volvió a quedar eliminado ante el conjunto del sur argentino, perdió 1 a 0 con tanto del ex For Ever, Nicolás Torres. Desilusión y gran desazón para el equipo de Cravero que vuelve a quedar eliminado muy rápidamente y tendrá que esperar una nueva temporada para ir en búsqueda del ascenso. Fue la tercera vez que Madryn eliminó a For Ever: 2015, 2019 y ahora.

EL PARTIDO

El juego fue poco vistoso, porque Madryn salió con más intenciones ofensivas que For Ever y pudo ponerse en ventaja con un mano a mano de López que Canuto atajó de manera notable y sobre el cierre con un remate de Fabio Giménez desde larga distancia que nuevamente Canuto volvió a tapar.

El primer tiempo fue muy chato, For Ever no tuvo chances para generarle peligro al arquero Pablo Lencina, de hecho de mitad de cancha para adelante el conjunto de Cravero no tuvo peso ofensivo y careció de situaciones.

Madryn intentó ser prolijo, buscó con tranquilidad, pero con mayor vocación ofensiva que el local. Elgorriaga se asoció con Moreno y Peinipil hizo lo propio con Triverio, pero más allá de alguna situación aislada, hubo pocas chances para ambos equipos y se fueron al descanso con un 0 gigante.

En el complemento, For Ever lo fue a buscar unos metros más adelante, adelantó sus líneas y fue por los costados. No tuvo demasiadas ideas ni situaciones de peligro, pero lo buscó con más vocación ofensiva.

Con el correr de los minutos, el equipo de Cravero tenía más resto y lo fue a buscar, empujó e intentó hacerse fuerte en la mitad de cancha. Lo tuvo Cáceres con un cabezazo a quemarropa que el arquero Lencina atajó de manera impresionante.

En la réplica llegó el gol, tras un tiro de esquina que alcanzó a peinar Niell en el primer palo y tras el rebote de Canuto, apareció Nicolás Torres y estableció la única diferencia del juego.

Allí fue For Ever, con ganas de igualarlo pero sin ideas claras de cómo lastimar y se terminó quedando con una nueva frustración, una temprana eliminación que deja nuevamente a la institución chaqueña con una gran desazón.

FOR EVER 0: 1 Gastón Canuto; 4 Marcos Fissore, 2 Rodrigo Lechner, 6 Claudio Verino y 3 Jonathan Medina; 11 Ramiro Alderete, 5 Oscar Gómez, 8 Emanuel Díaz y 10 Juan Carlos Molina; 7 Leonardo Valdez y 9 Julio Cáceres. DT: Daniel Cravero.

DEP. MADRYN 1: 1 Pablo Lencina; 4 Mauro Peinipil, 6 Cristian González, 2 Nicolás Torres, 3 Fabricio Elgorriaga; 7 Gaspar Triverio, 5 Marcos Pérez, 8 Fabio Giménez y 10 Alan Moreno, 11 Adrián Jeldres y 9 Emiliano López. DT: Ricardo Pancaldo.

Gol: 36ST Nicolas Torres (DM).

Cambios: 5ST Ricardo Villar por Ramiro Alderete (FE), 12ST Franco Niell por Alan Moreno (DM), 18ST Ignacio Ruano por Juan Carlos Molina (FE), Cristian Canuhé por Adrián Jeldres (DM), 25ST Manuel Rivas por Leonadro Valdez (FE), 25ST César More x Emanuel Díaz (FE), 35ST Leonardo López x Marcos Pérez (DM), 35ST José Michelena por Gaspar Triverio (DM).

Árbitro: Carlos Gariano (San Lorenzo, Santa Fe). Asistentes: Gonzalo Javier Ferrari (Rosario) y Javier Caro Aguirre (Casilda). Cuarto: Maximiliano Nahuel Viñas (Alcorta).

Estadio: Juan A. García de For Ever.

