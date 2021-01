Tiene coronavirus, salió de su casa y ordenaron arrestarlo

El contagiado, además, recibió visitas en su casa. La Justicia investiga el caso en Curuzú Cuatiá, donde un hombre dio positivo para coronavirus y por lo tanto debía permanecer aislado en su domicilio. El contagiado violó la cuarentena obligatoria y decidió salir de su casa -en la zona céntrica-, además recibió visita de otras personas. Ante esta situación, la Justicia determinó iniciarle una causa de oficio al infectado. Ordenaron su prisión domiciliaria y custodia policial afuera de su vivienda para que no vuelva a romper el aislamiento.

Según se indica, familiares del involucrado en este particular caso también tienen COVID-19 pero no se encuentran en la localidad situada a 312 kilómetros de la capital correntina. Las autoridades correspondientes, se encuentran investigando para determinar quiénes se reunieron con el contagiado.

Curuzú Cuatiá tiene a 13 personas que se encuentran contagiada de coronavirus, de las cuales 3 fueron reportadas en el parte epidemiológico que publicó en la tarde de este miércoles el municipio de ese punto de la provincia.