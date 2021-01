Tensión en Washington: partidarios de Trump ingresaron al Capitolio

El Senado entró en receso y el vicepresidente Mike Pence fue evacuado del Capitolio por los disturbios. Los policías desplegados no pudieron contener la embestida de cientos de personas que derribaron el vallado que rodea al Congreso de EEUU y lograron entrar al edificio. Se evacuaron dos anexos y los legisladores también fueron retirados con escolta de seguridad. El Senado de Estados Unidos entró en un receso de su debate sobre los resultados del Colegio Electoral después de que violentos incidentes con un grupo de manifestantes alrededor y en el interior del Capitolio obligaran a la Policía a cerrar el edificio. El diario The New York Times informó que el vicepresidente Mike Pence y muchos legisladores fueron evacuados con un gran operativo de seguridad.

Un anuncio especial fue hecho a través de los parlantes dentro del Capitolio cuando los legisladores debatían y se preparaban para votar que afirmaban la victoria del presidente electo Joe Biden. Debido a una “amenaza de seguridad externa”, nadie podía entrar o salir del complejo del Capitolio, según la grabación. La agencia de noticias AP añadió que a los periodistas presentes en la sesión parlamentaria se les dijo que permanecieran en la sala de prensa mientras se clausuraban las puertas del edificio.

Varios cientos de manifestantes derrumbaron este miércoles las barricadas de metal que rodeaban la parte trasera del Congreso de Estados Unidos en Washington. Según The Washington Post, alrededor de la 1:00 pm un grupo de hombres con banderas de apoyo al presidente Donald Trump ingresaron violentamente a los jardines del Capitolio. Decenas de policías se encontraban haciendo guardia alrededor del edificio, pero no pudieron contener la arremetida de cientos de personas que escalaron y patearon el vallado, gritando “¡Adelante!” mientras corrían hacia la escalinata del Capitolio. Algunos pudieron cruzar la puerta de entrada, pero adentro fueron detenidos por la policía. La prensa local informó varios arrestos.

La cadena NBC reveló que alrededor de las 2:00 pm una multitud logró posicionarse en la escalinata, donde no está permitido que haya congregaciones de personas. Las imágenes de la televisión mostraron cómo los manifestantes ondeaban sus banderas y gritaban consignas frente a la puerta de entrada al edificio. Dentro del edificio, el Congreso se encontraba reunido para contar los votos del colegio electoral para el presidente electo Joe Biden. La policía ordenó la evacuación de dos edificios del campus del Capitolio: el James Madison Memorial Building de la Biblioteca del Congreso y el Cannon House Office Building, ambos al otro lado de la Avenida Independencia.

GUARDIA NACIONAL

Las autoridades de Washington activaron al menos a 340 soldados de la Guardia Nacional para proteger a la capital federal ante la manifestación convocada para este miércoles por partidarios de Donald Trump que el presidente saliente ha descrito como “salvaje”. La alcaldesa capitalina, Muriel Bowser, ordenó este miércoles un toque de queda desde las 6:00 pm hasta las 6:00 am del jueves. Los grupos organizadores han calculado que unas 15.000 personas se congregarían en el centro de la ciudad cuando el Congreso se reuniera para certificar los votos del Colegio Electoral. Diferentes facciones que son fieles a Trump se presentaron como organizadoras de la marcha en la capital y una de ellas, March for Trump, ha convocado a sus seguidores indicando que “le toca a la ciudadanía estadounidense” impedir el fraude electoral.

El Departamento de Justicia y las autoridades electorales de los estados -incluidos los que tienen gobierno republicano- han indicado que no hay evidencias de un fraude electoral generalizado y han reconocido los resultados que dieron a Biden más de 80 millones de votos frente a unos 74 millones de votos de Trump. “Junto con el presidente Trump haremos cualquier cosa que sea necesaria para garantizar la integridad de esta elección por el bien de la nación”, afirma el grupo en su página web.

Million MAGA March, que se proclama como organizador oficial de la manifestación, ha invitado a sus simpatizantes “a tomar parte en el mayor acto político de Trump en la historia de Estados Unidos, con un mensaje Twitter acompañado de símbolos con la bandera del país, signos de admiración y una explosión”.

También han prometido su participación milicias como Three Percentes, Proud Boys y Oath Keepers que movilizaron caravanas con estancias en varias ciudades de todo el país en su marcha hacia Washington DC, donde tendrán prohibido portar armas de fuego, como han hecho en otras demostraciones. El grupo TheDonaldWin, en su portal de internet, ha invitado a los participantes a que “traigan sus armas” y, en la preparación para la jornada, las autoridades han colocado carteles en las áreas donde se realizará la manifestación recordando la prohibición de armas de fuego en la capital de Estados Unidos.

Enrique Tarrio, líder de Proud Boys, anunció en una declaración en la plataforma de redes sociales Parler, que los miembros de su grupo asistirían a las manifestaciones de este miércoles “con una diferencia”.

“Los Proud Boys saldrán a la calle en número sin precedentes, pero esta vez con una diferencia -explicó-. No usaremos nuestro uniforme tradicional negro y amarillo. Estaremos de incógnito y estaremos dispersos por todo el centro de Washington DC en pelotones más pequeños”.

Información EFE